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米奇青春露萌到想收藏！2020鼠年限定美妝　換上紅色包裝更吸睛

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▲米奇青春露超可愛！2020鼠年限定美妝。（圖／品牌提供、翻攝微博）

▲2020鼠年限定包裝陸續釋出，每一個都美到讓人想收藏。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

近幾年來，越來越多美妝品牌開始看重新年的喜氣歡樂氛圍，紛紛推出各種特殊設計的新年限定款包裝及限量商品，而隨著2020年即將到來，已有不少品牌開始搶先釋出鼠年限定美妝，各家明星商品換上大紅新衣，氣派又華麗，像是雪花秀從紙盒到瓶身全都紅吱吱，更掛上紅色流蘇；SK-II則是找來米老鼠聯名推出超可愛的新春包裝，萌力爆表，讓人一看就想收藏！

LANEIGE蘭芝

深受年輕女孩喜愛的韓國美妝品牌LANEIGE蘭芝，今年以喜氣正紅色為主調搭配繽紛絢爛的『璀璨煙火』推出新年限定版包裝，將人氣精華「完美新生肌能露」換上璀璨煙火小紅瓶限量包裝，蘭芝氣墊家族中透光力No.1的「水聚光淨白氣墊粉霜」也換上搶眼紅色盒蓋，璀璨的煙火裝飾中更藏有可愛的黃金鼠。

▲米奇青春露超可愛！2020鼠年限定美妝。（圖／品牌提供、翻攝微博）

▲LANEIGE 完美新生肌能露-璀璨煙火新年限定款，40ml，NT$2,350；水聚光淨白氣墊粉霜-璀璨煙火新年限定款，SPF50+/PA+++，NT$1,400。

除了兩大人氣商品換上璀璨煙火限定包裝，LANEIGE更推出兩款新年限定特惠組，不論是抗初老「完美新生禮盒」或補水保濕為主「水酷肌因禮盒」都內含完整保養四步驟：水、導、精、霜和旅行組。

▲米奇青春露超可愛！2020鼠年限定美妝。（圖／品牌提供、翻攝微博）

▲米奇青春露超可愛！2020鼠年限定美妝。（圖／品牌提供、翻攝微博）

▲LANEIGE 2020完美新生新年禮盒-璀璨煙火限定款，NT$5,200，限量350組；2020水酷肌因新年禮盒-璀璨煙火限定款，NT$5,150，限量150組。

Sulwhasoo雪花秀

雪花秀首次跨界聯名，與法國知名手工印花壁紙設計工坊 Antoinette Poisson攜手推出「潤燥精華EX 2020年節限定版」，結合2020的鼠年及象徵幸福富貴的牡丹花與年節紅包做為創作主軸，喜氣紅色的瓶身上飾以紅色流蘇，傳遞財富與幸福滿滿的祝福之意；外盒包裝上則印製金色可愛的鼠年和富貴牡丹花圖騰，不管送禮或自用，都中看又中用。

▲米奇青春露超可愛！2020鼠年限定美妝。（圖／品牌提供、翻攝微博）

▲雪花秀 潤燥精華EX 2020年節限定版，120ml，NT$4,580。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

SK-II

堪稱元祖級神仙水的SK-II青春露，今年的新年限定包裝超可愛！呼應2020鼠年，攜手迪士尼推出米奇聯名包裝，質感霧面大紅色瓶身上，米奇甚至做出在擦青春露的「拍拍拍」動作，就算不是迪士尼粉絲都會被萌到。目前僅限於大陸、香港、日本、新加坡、泰國等地限定販售，最近有出國的人千萬別錯過！

▲米奇青春露超可愛！2020鼠年限定美妝。（圖／品牌提供、翻攝微博）

▲SK-II青春露米奇限定版限定地區販售，台灣目前不會引進。（圖／翻攝微博@SK-II）

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 保養, 新年限定, 新春, 包裝, 鼠年, SK-II, 青春露, 蘭芝, LANEIGE, 雪花秀
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