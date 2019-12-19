孫芸芸墨鏡愛牌聖誕組可愛爆炸　小狗眼鏡包可背著出門

▲孫芸芸度假裝扮搭配REVÉ by RENÉ墨鏡。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

孫芸芸時尚行頭不少，墨鏡是她不能缺少的重要配件之一，鍾愛名媛設計師品牌REVÉ by RENÉ、韓國夯牌GENTLE MONSTER等潮流設計。當中她最常戴GENTLE MONSTER旗下East Moon 01墨鏡，黑色大鏡面設計，戴上氣勢立現，常引起粉絲詢問，近日品牌推出聖誕限定禮盒，更吸引人了。

▲孫芸芸戴GENTLE MONSTER旗下East Moon 01墨鏡8,270元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲GENTLE MONSTER聖誕限定禮盒有小狗眼鏡收納袋，可做為單肩包使用。（圖／品牌提供，以下同）

GENTLE MONSTER聖誕限定禮盒內含小狗造型眼鏡收納袋，配有專屬背帶，可變身為單肩小包，可愛且實用，此特殊包裝只在指定店家限量提供，台北微風南山旗艦店也在其中。

▲GENTLE MONSTER以「My Mars」發掘潛在的自我作為2020年品牌的主題。

品牌也同步發表2020年設計主題「My Mars」，意在發掘潛在的自我，重新演繹經典熱賣的FLATBA系列，共推出5款NEW FLATBA系列板材墨鏡，鏡面兩端及鏡腿兩側GM logo旁都有不同鑲嵌裝飾；金屬框主打BLING系列，鏡面近似於蝴蝶形狀的Oversize方形設計，柔美中帶有個性，共有4種顏色供選擇。

▲方圓狀的MY MA墨鏡是全板材設計款7,950元。

▲BLING02墨鏡擁有近似蝴蝶形狀的Oversize鏡面8,310元。