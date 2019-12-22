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2020春天髮型趨勢先預習！韓系微翹捲髮可長可短，營造浪漫初戀感

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從2019年末開始，日韓妞紛紛換上2020早春的流行髮型，就是帶有淡淡捲度的「微翹捲髮」！不只蓬鬆捲度適合所有臉型，重點是這樣唯美的捲度絕對是最撩人的初戀系髮型啊～趕快跟著小編一起看看不同長度的「微翹捲髮」髮型圖鑑吧！

▲微翹捲髮。（圖／美人圈）

＃長髮Ｘ微翹捲髮

▲微翹捲髮。（圖／美人圈）

長髮髮型雖然是女孩很常留的長度，但是加上微翹捲髮之後，整個人的氣質就180度大轉變啊！不只看起來更清爽活潑，在成熟女人味中卻不失清新感，比起一般捲髮更減齡～重點是因為他的捲度屬於微彎度，所以非常修飾臉型。尤其是臉頰肉肉的女孩，一定要試試這款髮型～

＃中長髮Ｘ微翹捲髮

▲微翹捲髮。（圖／美人圈）

中長髮的長度不只是2019年開始的大勢髮型，也是最適合冬春之交的一款長度；更是在韓國路上幾乎每5人就有1人燙的髮型～而韓妞之所以會這麼愛這款中長髮微翹捲，就是因為要長不長、要短不短的微卷髮剛好落在及肩位置，看起來更加無辜，燙完就是一個超招人疼的小仙女啊！

▲微翹捲髮。（圖／美人圈）

從側面看可以看到，這款髮型不只修飾臉型，也非常修飾頭型，就算是扁塌頭，燙完這款髮型之後，都可以變得非常圓潤飽滿～而且這款髮型因為帶有蓬鬆感，所以非常適合髮量少的人燙！

＃中短髮Ｘ微翹捲髮

▲微翹捲髮。（圖／美人圈）

中短髮比起中長髮多了一分俏皮的甜美感，不過又不至於看起來太像在裝可愛XD是一款不挑年紀都很適合燙的髮型～加上這款髮型的微翹的髮尾長度剛好落在耳下三公分，也就是大部分人的腮幫子附近～不僅不會有一般短髮讓咀嚼肌更明顯的感覺，反而因為外翹的微捲度，所以非常修飾下顎角！

＃短髮打薄Ｘ微翹捲髮

▲微翹捲髮。（圖／美人圈）

最後一款比較特別，是短髮打薄後的微翹捲度～這款髮型意外地在韓國獲得高人氣！因為短髮比較極端，要不是讓人看起來很顯老，不然就是太過可愛～但是這一款打薄後的短髮完全沒有這個問題！因為打薄後中和了一點點男孩風，所以讓這款髮型整體看起來更中性，但又因為微翹捲度帶來的蓬鬆感，所以還是很有女人味～這款髮型很適合想要特別一點，不想一直撞髮型的女孩；或是想走中性甜美風的率性女孩燙也ok！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@chr_juu、@ch_jaesun、@chahong_official、@yeovvun、@hy13am、@chroom_harry、@giannuera、@chroom_1hr、@lee_eun_ch、@kimjihoon16、@_iiiisaac

【延伸閱讀】

2019秋冬韓系「中短髮」髮型圖鑑！修飾臉型、耳下到鎖骨的露出更是性感又甜美～(beauty美人圈)

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

髮型, 韓系, 捲髮, 微翹
fashion.net

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