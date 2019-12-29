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新年換髮型首選中長髮！學宋慧喬、Jennie剪新長度　修飾出超級小V臉

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中長髮從2019一路紅到2020，在年底換髮型前先看看韓網討論度最高的韓星中長髮範本，全面分析適合臉型、不同臉型都有最修飾的小臉髮型！

▲女星髮型。（圖／美人圈）

2020韓星中長髮範本1：宋慧喬

適合臉型：高顴骨、方臉、圓臉、所有臉型

宋慧喬的中長髮範本，以層次剪的中長髮搭配八字瀏海，對臉型修飾效果非常大，適合各臉型的不出錯髮型！

▲女星髮型。（圖／美人圈）

吹整時在髮尾吹出一點捲度，整個髮型會顯得隨性有型，可以持續紅到2020沒問題！

▲女星髮型。（圖／美人圈）

2020韓星中長髮範本2：辛睿恩

適合臉型：圓臉、長臉

韓妞間的大勢髮型範本就是韓劇《會讀心術的那小子》中的辛睿恩，憑著高人氣的網路劇《A-TEEN》的都荷娜展現她的短髮消化能力，在韓國女學生之間人氣超高！

▲女星髮型。（圖／美人圈）

清純的長相配上過肩中長髮、短髮，上點捲度的話偏成熟、沒捲度偏清純，還可以綁起來，是一款可攻可守的短髮範本！

▲女星髮型。（圖／美人圈）

2020韓星中長髮範本3：Jennie

適合臉型：圓臉、方臉

出道以來一直是長髮的Jennie也在最近剪了一頭中長髮髮型！中分的瀏海有延長臉部輪廓的效果，非常修飾圓臉及方臉！

▲女星髮型。（圖／美人圈）

幾乎齊平的髮尾幾乎沒有層次，以電棒捲出小捲度的話，有種法式慵懶感。

▲女星髮型。（圖／美人圈）

2020韓星中長髮範本4：朴怡賢

適合臉型：圓臉、所有臉型

之前介紹過的髮型範本朴怡賢，及肩的中長髮長度隨性自然，可以單用軟髮蠟抓出線條感、也可以用電棒做出明顯的捲度。

▲女星髮型。（圖／美人圈）

吹整時單純在髮尾吹出內彎，則有種清純感，看起來也更減齡！

▲女星髮型。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@kyo1122、@__shinyeeun、@jennierubyjane、@lightisthenight

 【延伸閱讀】

韓國髮型師推薦「中長髮捲度」範本！2020大勢中長髮髮型圖鑑，不同捲度變化差異詳解(beauty美人圈)

2020預感大勢！韓國髮型師推薦「髮型範本」，短髮、中長髮、長髮顯小臉的燙髮捲度推薦(beauty美人圈)

韓妞最愛「慵懶系低包頭」教學～只需髮圈、超簡易！中短髮也能綁出隨性感～(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

髮型, 中長髮, 宋慧喬, 辛睿恩, Jennie, 朴怡賢
fashion.net

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