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香奈兒春妝「仙」到破表！　蜜桃玫瑰、浪漫淺紫一次盡收

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▲春妝的眼彩必收，質地和顏色都是絕妙搭配。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

香奈兒全球創意彩妝及色彩設計師露西婭·皮卡為找尋 2020 年春季限量彩妝系列的設計靈感，她深入古老沙漠的中心，眼前橘色沙丘開啟對色彩全新視野。全新春妝沙漠之夢主打蜜桃玫瑰色、冷棕色和浪漫的淺紫色系，閃耀中隱約帶點金屬光，完美呼應隱身沙漠的寶藏概念。

▲▼香奈兒春妝超仙！最美柔和色一次盡收 。（圖／品牌提供）

▲2020年香奈兒春妝形象照。

沙漠之夢系列由這些似夢又似遙遠記憶的拍立得照片汲取靈感，將其感性的柔和視角與繪畫性的抽象意境以彩妝完美呈現，可說是露西婭·皮卡最具詩意的柔美風格作品。

相片的輕柔色彩細膩躍上臉龐，淺紫色為主的眼妝看似神秘、顴骨則點綴和煦日光，再配上如沙漠般炙熱的紅唇，露西婭·皮卡成功形塑內在平靜、沉著且幸福的女性樣貌。

▲▼香奈兒春妝超仙！最美柔和色一次盡收 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼香奈兒春妝超仙！最美柔和色一次盡收 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼香奈兒春妝超仙！最美柔和色一次盡收 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲香奈兒緞光絲柔眼影露，5色，1,270元、四色眼影，#354回憶，2,250元。

她將沙漠地表的柔和色系轉化豐富眼彩。像是能勾勒眼部輪廓的亮采立體眼彩筆和四色眼影，搭配緞光絲柔眼影露，可以製造層次光感，不需技巧就能輕鬆打亮眼眸。

▲▼香奈兒春妝超仙！最美柔和色一次盡收 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲香奈兒超炫耀的唇膏，#191雪紡玫瑰，1,280元、超炫耀的極致絲絨唇膏，#132，1,280元。

沙漠之夢系列唇彩以兩種顏色與質地刻劃沙漠令人暈眩的極端酷熱。質地滋潤的「超炫耀的唇膏」推出全新雪紡玫瑰色，「喀什米爾」則是極致霧面「超炫耀的極致絲絨唇膏」新色。

▲▼香奈兒春妝超仙！最美柔和色一次盡收 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲香奈兒時尚恆采指甲油，#735夢想家、#739度假洋裝，880元。

時尚恆采指甲油也延續相同的謎樣風情。兩新色傳遞出穩定沉著的深度與情感。指彩的不透明新色和其他耀眼春妝色彩相較之下，便成了完美平衡

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關鍵字：

香奈兒, 2020, 春妝
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