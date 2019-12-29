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11歲小女孩竟是刺青師！童趣X日式禪繞畫　個人風格超強烈

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記者王則絲／綜合報導

「刺青」不僅是用以紀念所愛之人事物，或是將信念烙印時時警惕自我，刺青更是一門繪畫的藝術。在日本有一位年僅11歲的女孩Noko，6歲時就替爸爸刺上家中小鳥的圖案，完成生涯首個刺青，如今也已為36位客人刺上絕美作品，可以說是日本最年輕的小刺青師！

大家還記得自己11歲時在做什麼嗎？能夠在小小年紀就找到人生志向，在喜歡的事情上做出成績，是相當令人佩服的事！才剛過完11歲生日的Noko，與一般的同齡小朋友不同，稚嫩外表下手上拿的卻是刺青筆。其實Noko正是受到刺青師爸爸的影響，從小看著爸爸在皮膚上作畫，且自己也十分喜歡畫畫，所以在她6歲時，爸爸便提供了自己的身體作為畫布，給女兒親手刺上第一個刺青作品。

▲日本小刺青師。（圖／翻攝自IG@noko_tattoo）

▲是當時家中飼養的小鳥。（圖／翻攝自IG@noko_tattoo，以下同）

接著，Noko的繪畫功力有了顯著幅度的成長，這幾年下來也累積不少刺青作品。Noko的刺青、繪畫作品擁有超強烈的個人特色，以黑色線條為主，黑、紅是她最標誌的搭配色彩，最喜歡畫動物，尤其是貓咪與丹頂鶴，線條簡單卻很精緻、細膩，童趣的畫風中還帶有禪繞、浮世繪等日本傳統元素，客人們都相當喜愛。

▲日本小刺青師。（圖／翻攝自IG@noko_tattoo）

▲日本小刺青師。（圖／翻攝自IG@noko_tattoo）

▲許多人喜歡用愛貓、愛犬作為刺青圖案。

▲日本小刺青師。（圖／翻攝自IG@noko_tattoo）

雖然Noko習慣以分明、簡單線條來繪製刺青，但是她本身很有天分，繪畫底子相當扎實，素描表現也非常超齡！

▲日本小刺青師。（圖／翻攝自IG@noko_tattoo）

由於年紀還小，冒然刺青的話未來容易變形，所以Noko非常喜歡「刺青貼紙」，她經常會在身上貼上大面積的紋身貼紙，在日常的照片中也可以看到Noko十分個性的衣著打扮，大膽的風格散發一股難以掩蓋的藝術氣息。

▲日本小刺青師。（圖／翻攝自IG@noko_tattoo）

▲日本小刺青師。（圖／翻攝自IG@noko_tattoo）

刺青是無法輕易消除的，幾乎是跟著主人接下來的所有人生，而Noko明瞭其中的道理，因為刺青不容許失誤與失敗，相對的責任更大，也讓她更加認真的看待自己的作品與顧客，希望未來Noko能將自己獨有的風格不斷進化，將來無可限量！

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關鍵字：

日本, 刺青師, 小刺青師, Noko, 貓咪刺青
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