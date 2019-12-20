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Dappei／別再讓你的襪子東一隻、西一隻！就用4種簡單不費力的收納法整理

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文字。 圖片／Dappei

▲襪子收納（圖／dappei提供）

早上睡到最後一刻才起身，匆忙之間隨手抓了襪子套上就出門，到外頭才發現今天兩隻襪子不對勁！平時沒有整理好，老讓應該成雙成對的襪子妻離子散，最後因果循環，糗的還是自己。今天跟大家介紹 4 種簡單不費力的襪子收納法，讓你不再為了收納襪子而煩惱！（圖片來源

套頭收納法

 
 
 
 
 

平時大家摺襪子，可能都是將兩隻襪子從腳指位置往縮口捲，再塞進縮口裡，讓襪子變成一顆球，這樣的方法雖然方便但可能會加速縮口鬆弛的速度。可以將襪子用折疊的方式，最後再把剩下的襪子微微塞進縮口固定，固定摺好的襪子同時也不傷害縮口的鬆緊帶。

｜衣架收納法

 
 
 
 
 

希望襪子能夠保持剛買時的形狀，減少受損率，可以使用襪子形狀的衣架，直接將襪子吊掛在衣櫃裡，挑選時也比較方便。曬完後直接收進衣櫃裡，非常適合懶人。

｜縮口收納法

 
 
 
 
 

前面提到的套頭收納法，是從襪子腳指的部位開始摺疊，而縮口收納是將兩隻襪子交疊後，從縮口的地方由內而外往下摺兩次，讓襪子維持扁平的寬度，避免耗損縮口的壽命，相較第一種雖然比較麻煩，但收納時也比較穩固不會散掉，而且長襪或短襪都適用唷！

捲圈收納法

 
 
 

捲圈收納是搭編最喜歡的方式，只要把襪子捲起來再放進衣櫃裡就好，完全不用摺，前提是必須在衣櫃裡設計好一格一格的空間，讓襪子可以整齊劃一的放置衣櫃內，如果衣櫃本身有規畫這樣的空間，非常推薦捲圈的襪子收納法唷！如果沒有，另外購買小衣籃，用紙板作間隔也是不錯的收納方式唷！

Dappei 結語：

搭編平時也常常找不到襪子，認真用捲圈收納後，再也沒有遺失襪子過了！以上四種方法快學起來，開始好好認真對待襪子的家吧！

文字編輯：Nono

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 潮流, 流行, 襪子, 收納, 整理
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