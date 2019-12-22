Dappei／本季必備「風衣外套」選色技巧　輕鬆變換不一樣的日系Look

屬於基本款的卡其色風衣，兼具質感的色系不僅能為造型連結過目難忘的品味氣息，透過針織上衣與牛仔褲加乘，使風衣穿搭揮別成熟感受，瞬間表達一股簡約率性的休閒風格。

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#深藍色風衣

想為日常呈現出舒適風格的話，推薦大家可以嘗試以素色上衣加白色九分褲，利用簡單的搭配技巧便能傳達理想的日系 Look ，再加上深藍色風衣外套混搭，輕鬆製造知性兼具的優雅魅力。

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#綠色風衣

以綠色風衣外套 + 小高領毛衣 + 寬褲，為衣著增添幾分低調沈穩的大人味，加上翻領與拼接設計，讓風衣細節帶來與眾不同的視覺層次，隨性踏上低跟鞋使成熟韻味更加提升。

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Dappei 結語：

秋冬必著的風衣外套，讓外出時刻不需想過多搭配，即能打造時髦兼具的造型度，選擇不同色系的風衣外套與內搭單品混搭，輕鬆變換出不一樣的衣著風格，使日常展現格外搶眼的日系 Look 。

文字編輯：Layla Chen

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