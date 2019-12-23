冬天痘痘冒不停！原來這5個習慣是元兇　睡覺蓋被子也要注意

▲（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest，以下同）

記者王則絲／台北報導

當氣溫上升1℃出油量會增加10％，相對的冬天溫度較低出油量則會下降，擺脫了悶熱、瘋狂出油，照理說粉刺、痘痘應該會減少，但你是否也有冬天反而冒痘的情況呢？其實除了油脂分泌過多、毛孔髒污清潔不完全外，還有這些天冷時的小習慣，也可能造成皮膚問題喔！

►冬季保養這邊挑



＃肌膚乾燥而使用厚重乳霜、過於滋潤的保養品

當天氣轉冷，皮膚開始感到乾燥、緊繃，在平常的保養程序中加強保濕步驟是沒錯的，但是許多人都會一次將最滋潤的產品全用上、一口氣加滿所有步驟，像是精華、保養油、乳霜等等高保濕的保養品，使用得過多肌膚無法吸收反而會造成負擔，而生成粉刺、痘痘。換季保養應循序漸進，依照需求補足缺少的水份、油份即可，並且多多按摩增加保養品吸收。

＃睡覺時棉被蓋住臉

入夜氣溫降低，晚上睡覺時頭露在外面感覺有點涼，所以有些人喜歡蓋住臉睡覺，但是被子、枕頭不是天天換，且會經常沾染臉上的保養品，裡頭有不少塵螨與細菌，這些都是造成粉刺、痘痘的元兇。如果真的覺得冷，也要盡量讓皮膚與被子之間保持距離，或是戴乾淨的口罩。

＃圍巾、高領衣物摩擦臉部

和睡覺時被子蓋住臉的道理相同，冬季的服裝不一定穿一次就清洗，毛料也容易材質沾染髒汙，經常接觸容易讓臉部周圍長些小顆粒、粉刺痘痘。

＃洗臉水溫過高

天氣冷使用熱水洗澡非常舒適，有些人還會利用洗身體的熱水一同洗臉，但是過高的水溫會帶走過多臉部的油脂、水份，缺乏屏障的肌膚變得更加乾燥、毛孔擴張，皮膚便會因過乾而分泌油脂，甚至有時會變成脫皮＋大出油的窘況。

＃吃補、喝奶類飲料暖身

冬天是吃補的季節，麻油雞、薑母鴨、羊肉爐或各種藥膳鍋，使用的幾乎都是一些「熱」補的食材，寒冷、體虛時吃一些暖身效果很好，但如果補過頭反而容易「上火」，反應在皮膚上的話就是會長一些惱人小東西。

另外，喝手搖也是不分季節的，冬天冷時就想來杯熱熱的拿鐵、鮮奶茶，且也不要忘了手搖中驚人的糖份，奶類與糖份攝取過多，也都是長痘的原因之一，建議可以改喝熱茶、熱美式，同樣可以暖胃。

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