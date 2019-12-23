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Dappei／新買的衣服洗了就褪色？4個小細節洗衣前要注意

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▲洗衣細節 。（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

衣服穿久了，顏色或版型難免會因為洗滌的過程而漸漸改變。只要注意以下四個小細節，避免過度傷害衣物，或用錯誤的方式洗滌，就能延長衣服的壽命，讓心愛的衣服能夠陪伴自己更久！

洗衣水的溫度小於30度

▲洗衣細節 。（圖／dappei提供）
圖片來源

熱水不僅會讓衣服更容易褪色，如果是棉質、羊絨等纖維還有可能會因此縮水變形，所以洗衣時水溫盡量維持在攝氏三十度以下，一方面減少纖維的受損，同時衣服顏色也能比較持久唷！

不同色系的衣服分開洗

▲洗衣細節 。（圖／dappei提供）
圖片來源

衣服多少會發生褪色的情形，當洗衣水裡充斥著不同顏色的衣服，各自顏色混雜，容易染色的纖維如棉質的衣物，就會容易染色，如果想要避免衣服交叉染色，最好的方法就是將同色系的衣服一起洗，雖然比較麻煩，但能夠較全面的保護衣物。

將衣服翻到內層再洗

▲洗衣細節 。（圖／dappei提供）
圖片來源

通常衣服的內層不會特別染色，將衣服翻進內裡再洗，不僅能夠減少外層顏色的流失，也能保護衣物外層表面的纖維。

別讓洗好的衣服待在洗衣機裡太久

▲洗衣細節 。（圖／dappei提供）
圖片來源

潮濕的狀態更容易讓衣服的顏色流失，而且會增加衣物染色的機率，所以當洗衣機提醒你洗程結束時，千萬不要懶癌發作，立刻把衣物晾起來，免得最後得不償失啊！

Dappei 結語：

有時候新買的衣服，沒有多久就被其他顏色污染，除了心痛，更多了點悔恨，下次洗衣時注意這些小細節，減少悲劇的發生，不僅衣服開心，荷包也不會白白犧牲啊！

文字編輯：Nono

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 潮流, 流行, 衣服, 清洗, 洗衣
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