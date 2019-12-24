Dappei／從火爆浪女進化成佛系女子　6徵兆檢測你是不是「奶奶青年」

長大後的活力跟年紀成反比，從前夜夜笙歌又燈紅酒綠，現在生活中只剩紅標配綠標打八折，而近來網路一個新興名詞「奶奶青年」，便能夠精準的形容這樣的狀態，就跟Dappei 一起認識「奶奶青年」一詞，也看看自己是否也隸屬於這個「奶奶青年」之一吧！

何謂「奶奶青年」

「奶奶青年」Grandmillennial 是指身體住著老靈魂的年輕人，實際年齡僅二、三十歲，但生活行為卻如養老般清心寡慾。

▎穿著打扮

遙想當年開始接觸流行資訊後，哪一天不是緊身、短裙的花枝招展裝扮，低溫寒流都不看在眼裡，夠美夠辣最重要，而且款式必須是當季最新潮流，但成為奶奶青年後，認為經典百搭款單品才是長久之計，穿搭也偏向寬鬆舒適為目的，從妝容到裝扮都日趨低調樸素。



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▎生活習慣

以前總認為生活就是要滿局才是充實，逛街、吃飯、唱歌、喝酒一攤接著一攤跟呸姐一樣不停歇，現在則是樂得沒局參加，甚至在聚會開始前被放鴿子還會偷偷開心，社交已經不是空閒之時的重心，曾經看不上眼的花花草草，突然對它們興致高昂，開始入手一些好照顧的多肉等等植物，還有閒情逸致養魚，而每天泡腳暖身也成為最放鬆的事情，還會研究加入什麼泡腳包能增添功效。



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▎職場態度

初出茅廬之時抱著滿腔熱血在職場上奮鬥，主管交代的事情使命必達，熬夜趕企劃案心甘情願，但打滾幾年後奶奶青年開始奉準時下班為圭臬，打卡前五分鐘就開始收拾，認真工作八小時是極限，其餘時間只想留給自己。



（圖片來源：1 2）

▎性格轉變

原本什麼都力爭到底的火爆浪女如今進化成佛系女子，知道社會太多牛鬼蛇神，早已練就一身淡定，再狗屁倒灶之事都用一個白眼帶過，靜心的躲在自己的氣層當中。



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▎社群經營

雖然現在人離不開社群平台，但奶奶青年視其為身外之物，大頭照更新是一年前的事，有沒有更新動態一切隨緣，不再像以前大小事都在社群上報告，像是空頭帳號一樣。



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▎金錢觀念

成為奶奶青年後，開始會注意特價、折扣、紅利積點，東西一定會用到不能使用才換新的，朋友淘汰的東西會覺得丟了可惜進而將其收編。

Dappei 結語：

不知道看完上述有沒有覺得非常熟悉呢？身邊應該有不少好友都進化成奶奶青年了吧，但搭編覺得自己很早很早就開始成為奶奶青年了呢，哈哈哈哈哈！

文字編輯：Sofie

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