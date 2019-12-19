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Angelababy造型師「細節出錯」毀所有　倪妮仙氣羽毛裝碾壓全場

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▲時尚先生盛典。（圖／翻攝自微博）

▲時尚先生盛典於昨（18日）舉行，楊穎與倪妮同場比拼。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸時尚先生盛典於昨（18日）舉行，一線女星紛紛盛裝步上紅毯，Angelababy 楊穎穿著DIOR印花圖騰洋裝打造氣勢，仙氣女星倪妮也沒缺席，換上 Georges Hobeika羽毛裝拼場，不料楊穎卻因造型師的粗心細節被網友抓包，紅毯最美拱手讓人。

▲時尚先生盛典。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy穿著DIOR2020春夏印花洋裝步上紅毯十分動人。（圖／翻攝自微博）

昨日時尚先生盛典邀請Angelababy 楊穎 、倪妮一線女星雲集，身為DIOR的品牌好友，Angelababy 楊穎 首先以品牌2020春夏印花洋裝步上紅毯，裙身選擇密集的刺繡花朵打造立體感，頗有浪漫仙氣，而肩頸至袖口則採用了透視效果薄紗，讓白皙鎖骨一覽無遺，再加上腰間的黑色CD腰帶點綴，彰顯層次感。

▲時尚先生盛典。（圖／翻攝自微博）

楊穎工作室特地在後方P上翅膀用意不明。（圖／翻攝自微博）

▲現場粉絲拍攝生圖Angelababy腰帶完全繫反，「CD」變「DC」。（圖／翻攝自微博）

而後Angelababy 楊穎官方照出爐，引來網友津津樂道的是，工作室竟然在後方P上翅膀，疑似想要將Angelababy打造成蝴蝶，讓外界十分錯愕，也被眼尖網友抓包，Angelababy在紅毯上的腰帶完全繫反了，Christian Dior的縮寫CD慘變DC，顯然是造型師粗心惹禍。

▲時尚先生盛典。（圖／翻攝自微博）

▲時尚先生盛典。（圖／翻攝自微博）

▲時尚先生盛典。（圖／翻攝自微博）

▲倪妮以 Georges Hobeika 2019秋冬高級訂製服登場。（圖／翻攝自微博）

紅毯一向表現亮眼的倪妮，此次以 Georges Hobeika 2019秋冬高級訂製服登場，最顯眼的就屬遍佈裙身的粉色纖長羽毛，在走動之餘也翩翩起舞，裙擺薄紗採用了漸層設計，更增添夢幻氣息，然而剪裁上也不輸人，運用巧妙深V彰顯倪妮的好身材，搭配白皙肌膚得到完美發揮，對比Angelababy 楊穎在紅毯上的失誤，網友則一面倒回應，「倪妮仙氣爆棚」、「倪妮太會選衣服」、「Angelababy造型師毀所有」。

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關鍵字：

Angelababy , 楊穎, DIOR, 倪妮, 時尚先生, Georges Hobeika
fashion.net

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