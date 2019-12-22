女孩都該知道的生理期前「養生食療法」　虛寒體質多吃葡萄乾、牛肉

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這兩天怎麼一直拉肚子？感覺全身痠痛？甚至一整天哈欠連連，做什麼事情都無法專注？

許多女性朋友，對於這樣的症狀並不陌生，尤其是每個月生理期要來的前一周會特別有感：「怎麼好像月經來之前，比真正來的時候還要不舒服呢？」

經前輕微不適為正常現象

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萬芳醫院傳統醫學科主治醫師何孟杰表示，女性每個月生理期的來臨，除了經血排出形成月經，體內的過多水分、代謝廢物與毒素也順勢進行一波大掃除，這都仰賴著賀爾蒙在身體內的正常消長變化，所以在經期前出現些微的胸部略脹、腰部隱隱痠感、情緒稍微波動等症狀，只要是輕微的不影響生活的程度，都是正常的。

但如果症狀已經超過稍微不適，強烈到讓生活受影響，這就是身體已經發出「月經疾患」的警訊了，必須究其原因，確認是否有錯誤的作息或飲食偏嗜等不良行為。例如，月經期體內應當較為乾淨清爽，但水腫卻仍然嚴重，或是有便秘、腹瀉等消化不良等症狀發生，就有可能是脾胃氣血虛弱或被冰冷飲所傷造成，這時應當多加留意身體並判斷自己到底屬於什麼體質。

明白自我體質，以日常生活飲食調理

由於每個人對疼痛或是不適的忍耐度都不一樣，何孟杰醫師說明，首先應該學習了解自己的「經前症候群」，辨別自己的不舒服症狀偏向哪種體質，才能知道造成疾患的源頭─病因，到底來自哪裡。

對於不同的體質，何孟杰醫師提供最常發生經前不適諸症的 3 種體質，並推薦日常生活適合用以調養的漢方食材或茶品：

1. 壓力型

學會放鬆心情，盡量不要去想那些造成壓力的事物。如果是遇到事情總是想太多、手忙腳亂反而拿不定主意的人，先靜下來試著找出解決的方法，或許沒那麼難，只是差個小冊子把腦中點子紀錄統整就解決問題了也說不定！

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如果是凡事親力親為、追求盡善盡美的人，反而不妨利用假日時間，安排自己喜歡的事情來做，適時舒緩壓力、保持心情愉悅。日常則推薦沖泡花草茶飲來調劑身心，香花香草種類多樣且功效各自不同，例如薰衣草茶可以放鬆心情、緩解壓力，玫瑰花茶能促進血液循環，洋甘菊茶能幫助睡眠，佛手柑茶疏肝健腸胃等。

※ 小提醒：花草茶有一定的保健功效，是因為花草茶有所謂的偏寒性或是偏熱性，例如薄荷茶清涼解表，可以疏散風熱，因此有消除輕微咳嗽、喉嚨稍微腫痛的症狀，喝花草茶仍需要適量，以免過量對身體產生負擔。

2. 飲食不節型

飲食不節包括飲食不潔和失宜、過飢或過飽或飲食偏嗜。經痛是喜好冷飲冰品的女生的惡夢，下腹從深處透出冷感，而且收縮疼痛讓人只能請假躺床休息，這就是因為平常飲食不注意，「不通則痛」，血液循環因為冷品而受到阻礙，導致血液循環變差，甚至出現手腳冰冷症狀。

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要讓骨盆腔暖起來，除了忌口與養成運動習慣外，亦可服用桂圓紅棗茶等能溫熱身體、疏散寒邪、促進血液循環的中藥材，別忘了重點仍需要放在不受冰飲冰品誘惑，絕對要學會忌口。

3. 體質虛寒型

這類型的人因為氣血虛弱，日常生活常感疲倦，經痛也是悶悶的悶痛，習慣將下腹弄得暖熱點，在調養體質時要特別注重補氣與養血，用來補充提升體內的陽氣。推薦平常做菜時，除了不可以偏食挑食外，多運用蔥、薑、蒜等辛香料，將寒性的蔬菜經過適當烹調後改變成較為溫熱的性質，或是以四物湯、四君子湯等進行補氣養血的藥膳調理；食材部分則可以多吃一些菠菜、葡萄乾、豬肝、牛肉等補血的食物。

何孟杰醫師指出，身體的調養不能只靠一時，而是需要長時間呵護，確實知道自己屬於哪一種類型，把握每一天的日常飲食、起居坐臥等作息，才能全方位的真正顧好我們的子宮，告別經前症候群，也讓月經越來越順喔！

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