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BULY潤唇膏包裝就像復古收納盒，燙金字母＋彩色皮革　拿出來補妝超吸晴

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編輯／Emily　圖／翻攝自buly1803.com、IG@officine_universelle_buly

法國香氛品牌Officine Universelle Buly（Buly 1803）的產品以復古精緻風格為主，先前才和羅浮宮合作，推出以名畫為主題的香水系列。現在新推出了潤唇膏系列，使用復古精美的盒子包裝，外層有多款皮革顏色可以選擇，還能在上面印上客製化的燙金字母，看起來超有藝術感～

Buly 1803的「BAUME DES MUSES」潤唇膏系列，維持品牌一貫的古典藝術風格，做成精緻的盒狀包裝，外觀看起來就像個粉盒，還用優雅的天鵝絨套子裝起來。

▲復古潤唇膏盒。（圖／翻攝自buly1803.com）

潤唇膏盒外層的皮革有六種款式可以選擇，並能印上客製化的燙金字母，將名字的縮寫印在盒子上，有種獨一無二專屬於自己的感覺，不管是送禮或自己收藏都很適合～

▲復古潤唇膏盒。（圖／翻攝自buly1803.com）

潤唇膏本身使用天然植物成分，包含乳木果油、芝麻油…，具有保濕、保護和修復效果，並含營養成分能消除死皮、有效抗氧化。在冷冷的冬天嘴唇容易乾裂，出門在包包裡放進這盒復古典雅的潤唇膏，可以隨時滋潤嘴唇！目前可以在官網上買到，售價23.33歐元，約台幣785元。

▲復古潤唇膏盒。（圖／翻攝自buly1803.com）

想要滋潤嘴唇，除了勤擦潤唇膏，還能趁夜晚時使用修護唇部的唇膜，讓嘴巴維持水潤、不再乾裂。蘭芝（LANEIGE）的睡美人極萃滋養晚安唇膜就是個好選擇，它具有很好的鎖水技術，可以達到保濕效果，晚上睡覺前塗，能趁夜間好好修復嘴唇。售價台幣700元，在冬天也很適合拿來當聖誕禮物。

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關鍵字：

OfficineUniverselleBuly, Buly1803, 法國, 潤唇膏, 客製化
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