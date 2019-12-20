亮･珠寶／沒耳洞也能戴　香奈兒耳夾大風行

▲綺拉奈特莉戴香奈兒Coco Crush系列銬式耳骨環，92,000元。（圖／香奈兒提供）

記者陳雅韻／台北報導

不對稱設計的耳環近來在珠寶圈蔚為風潮，品牌也鼓勵時尚迷戴單邊耳環展現個性美，而且越戴越往上，出現不少戴在耳骨的耳夾，只要從耳骨最薄之處戴入，並順勢往下滑就行，香奈兒（CHANEL）、Dior、Boucheron、Tasaki的招牌系列均新添耳夾設計，又是入門精品世界的新選擇。

▲Boucheron Quatre系列18K金與白金鑲7顆鑽石耳夾，89,000元。（圖／Boucheron提供）

最開心的莫過於沒有耳洞又想嘗試耳飾的女性了，當中圈式設計是最容易搭配的基本款，正如香奈兒代言人、英國女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）拍形象照的示範，她沒戴耳環，只戴上菱格紋圖案裝飾的18K Beige米色金與白金Coco Crush銬式耳骨環，就能成功吸睛；Boucheron經典Quatre系列推出的耳夾也有相同效果，結合18K金與白金雙色幾何圖案與美鑽點綴，據悉數量稀少，但只要一登台就被收藏。

▲TASAKI Atelier Aurora 珍珠櫻花金耳夾，60,400元。（圖／TASAKI提供）

珍珠品牌TASAKI則有更高調的設計，一款是演繹海洋包圍珍珠意象的Aurora系列耳夾，另一搶眼設計則源自食肉植物的danger系列，帶有K金尖刺的珍珠在耳骨排成一道弧線，讓人多看好幾眼。

▲TASAKI danger 珍珠黃K金耳夾，單只77,200元。（圖／TASAKI提供）

Dior從玫瑰發想的Bois de Rose系列，也有帶刺意象的耳骨夾，造型取自玫瑰花莖線條並點綴美鑽，比較特別的是戴上前要先打開，確定佩戴的位置後再壓緊，能隨興自由搭配，成為品牌熱賣的生活珠寶之一。

▲Dior Bois De Rose玫瑰金金鑽石耳骨夾，57,500元。（圖／Dior提供）