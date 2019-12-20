fb ig video ETtoday search mobile

揪姊妹一起過節日！5個TO DO LIST，來場歡樂不限時的聖誕派對

> >

▲聖誕佈置 。（圖／女子學提供）
圖片來源：Pinterest / Pinterest

聖誕節將至，你準備好來場聖誕派對了嗎？

或許很多人會認為，邀請朋友來家中開 Party 過節慶祝是西方人的傳統，東亞並沒有那樣的習慣，可是生活中的情趣，不是本來就該由自己來創造嗎！只要你願意及想要，身在台灣的我們，仍然可以度過一個充滿歡樂氣氛的聖誕節。因此在本篇文章，編輯將手把手教學，帶著大家一步步來籌備派對待辦清單：

Step 1：製作邀請卡

▲聖誕佈置 。（圖／女子學提供）
圖片來源：Pinterest / Pinterest

舉辦派對的第一步，先來決定時間、地點和主題吧！由於台灣並沒有像國外一樣的聖誕節假期，想要讓參與的朋友盡興而歸，時間最好選在多數人隔天不需要上班的周五或周六，地點則可以視情況選擇，若是擔心在住宅區會打擾到別人，也能夠考慮一行人包棟民宿，只要事先和場地主人打聲招呼，並留意整潔問題，相信都會有個愉快瘋狂的夜晚。

聖誕邀請卡的製作不需太過繁複，只需要花費小小的心思，便能讓整場活動更正式體面，在事先不論是透過郵寄還是透過電子訊息邀請，都能讓大家為這次的派對提前感到期待和興奮！

Step 2： 採買佈置用品

▲聖誕佈置 。（圖／女子學提供）
圖片來源：Pinterest / Pinterest

想要快速營造聖誕氣氛很簡單，只需要在派對之前準備帶有應景氣氛的小物即可，比方說，紅 / 綠色的物品、帶有雪花圖案的家飾、聖誕樹、金蔥條、毬果、蠟燭和小串燈等，在採買時特別留意這些元素，剩下的就只需要當天輕鬆佈置，便能夠帶來滿滿的節慶感！

編輯悄悄話：在採買時，可以選擇地毯、抱枕、相框等日常也能夠使用的東西，就能夠應景又不浪費唷！

Step 3：現場氛圍佈置

▲聖誕佈置 。（圖／女子學提供）
圖片來源： Pinterest

在佈置上，只需將採買的東西全數應用時即可，鋪條桌巾、擺顆聖誕樹，再放上花圈、燭台，就可以準備迎接聖誕派對囉！如果說，當天也有安排用餐的環節，那麼餐桌將是你很好的發揮舞台，在盤器上放上一段小松枝或是小莓果，再綁上每一個人的姓名條，既能夠營造氣氛，也可以讓出席的朋友感受到被細心對待的珍視。

Step 4：準備聖誕大餐

▲聖誕佈置 。（圖／女子學提供）
圖片來源：Pinterest

對於現代人來說，想要煮一桌豐盛的大餐實在是稍有難度，你可以選擇簡便的替代選項，訂桶炸機、買個比薩也可以是很棒的聖誕大餐。不過餐後的甜點，就可以動手做，來點「聖誕」感，看是要事先製作完成，還是當場邀請朋友一塊參與，都會是很不錯的交流活動。像簡單的糖霜餅乾、彩繪 Orea，以及利用當季的草莓做成聖誕帽，都是很容易上手又可愛的小點！

Step 5：互動小遊戲

▲聖誕佈置 。（圖／女子學提供）
圖片來源：Pinterest / Pinterest

最後，吃飽喝足後，就可以進入活動最高潮的遊戲時間啦！在這個環節，除了能夠連絡情誼，也可以透過一些桌遊、小遊戲更拉近彼此的感情，當然也少不了大家最期待的交換禮物，這次不妨改在做籤時多費一點心思，利用小花圈綁上名字，讓原本的活動變得更精緻、有巧思吧！

今年聖誕節，你想好怎麼過了嗎？如果不想出去外頭人擠人，真心推薦可以號召三五好友，一起辦場難忘又別具氣氛的聖誕派對！

延伸閱讀：

交換禮物實用特輯：從預算 300 到 1000 元樣樣有，再也不用煩惱送什麼！

Christmas Is Coming！經典紅綠、貴氣寶石、可愛手繪…7 種聖誕指甲點亮指尖風采

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 耶誕, 聖誕節, 聖誕派對, 佈置
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

網友公認innisfree必買經典！3大好物一次打包　限量50組超狂特價

網友公認innisfree必買經典！3大好物一次打包　限量50組超狂特價

吳慷仁為新劇《傀儡花》曬黑還爆瘦11公斤　自曝：「指甲縫從沒乾淨過」

吳慷仁為新劇《傀儡花》曬黑還爆瘦11公斤　自曝：「指甲縫從沒乾淨過」

2020十二星座愛情運勢大解析　巨蟹貴人是伴侶、水瓶不小心就閃婚

2020十二星座愛情運勢大解析　巨蟹貴人是伴侶、水瓶不小心就閃婚

鄭有美一直維持43公斤　私下最愛TANZPLAY運動，能消耗超多熱量 許瑋甯分享5個愛情觀：別因為不重要的人，讓愛你的人一直等著你 8公尺超巨史努比成打卡熱點！博物館開幕讓粉絲瘋狂，聯名森永牛奶糖超Q 台北101觀景台2020全年「打5折」　12歲以下免費入場 分手6原則請筆記！「就當他是壞人」把失戀痛苦降到最低 冬天保濕都沒用？試試韓妞超夯「7水保養法」　連鄧紫棋都誇神奇 關穎的香奈兒、寶格麗包小到手機放不下　女兒接收剛剛好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面