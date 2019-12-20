揪姊妹一起過節日！5個TO DO LIST，來場歡樂不限時的聖誕派對

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聖誕節將至，你準備好來場聖誕派對了嗎？

或許很多人會認為，邀請朋友來家中開 Party 過節慶祝是西方人的傳統，東亞並沒有那樣的習慣，可是生活中的情趣，不是本來就該由自己來創造嗎！只要你願意及想要，身在台灣的我們，仍然可以度過一個充滿歡樂氣氛的聖誕節。因此在本篇文章，編輯將手把手教學，帶著大家一步步來籌備派對待辦清單：

Step 1：製作邀請卡



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舉辦派對的第一步，先來決定時間、地點和主題吧！由於台灣並沒有像國外一樣的聖誕節假期，想要讓參與的朋友盡興而歸，時間最好選在多數人隔天不需要上班的周五或周六，地點則可以視情況選擇，若是擔心在住宅區會打擾到別人，也能夠考慮一行人包棟民宿，只要事先和場地主人打聲招呼，並留意整潔問題，相信都會有個愉快瘋狂的夜晚。

聖誕邀請卡的製作不需太過繁複，只需要花費小小的心思，便能讓整場活動更正式體面，在事先不論是透過郵寄還是透過電子訊息邀請，都能讓大家為這次的派對提前感到期待和興奮！

Step 2： 採買佈置用品



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想要快速營造聖誕氣氛很簡單，只需要在派對之前準備帶有應景氣氛的小物即可，比方說，紅 / 綠色的物品、帶有雪花圖案的家飾、聖誕樹、金蔥條、毬果、蠟燭和小串燈等，在採買時特別留意這些元素，剩下的就只需要當天輕鬆佈置，便能夠帶來滿滿的節慶感！

編輯悄悄話：在採買時，可以選擇地毯、抱枕、相框等日常也能夠使用的東西，就能夠應景又不浪費唷！

Step 3：現場氛圍佈置



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在佈置上，只需將採買的東西全數應用時即可，鋪條桌巾、擺顆聖誕樹，再放上花圈、燭台，就可以準備迎接聖誕派對囉！如果說，當天也有安排用餐的環節，那麼餐桌將是你很好的發揮舞台，在盤器上放上一段小松枝或是小莓果，再綁上每一個人的姓名條，既能夠營造氣氛，也可以讓出席的朋友感受到被細心對待的珍視。

Step 4：準備聖誕大餐



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對於現代人來說，想要煮一桌豐盛的大餐實在是稍有難度，你可以選擇簡便的替代選項，訂桶炸機、買個比薩也可以是很棒的聖誕大餐。不過餐後的甜點，就可以動手做，來點「聖誕」感，看是要事先製作完成，還是當場邀請朋友一塊參與，都會是很不錯的交流活動。像簡單的糖霜餅乾、彩繪 Orea，以及利用當季的草莓做成聖誕帽，都是很容易上手又可愛的小點！

Step 5：互動小遊戲



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最後，吃飽喝足後，就可以進入活動最高潮的遊戲時間啦！在這個環節，除了能夠連絡情誼，也可以透過一些桌遊、小遊戲更拉近彼此的感情，當然也少不了大家最期待的交換禮物，這次不妨改在做籤時多費一點心思，利用小花圈綁上名字，讓原本的活動變得更精緻、有巧思吧！

今年聖誕節，你想好怎麼過了嗎？如果不想出去外頭人擠人，真心推薦可以號召三五好友，一起辦場難忘又別具氣氛的聖誕派對！

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