fb ig video ETtoday search mobile

帽T也能走性感小惡魔風格！5個穿搭提案讓妳成為「超日系」少女

> >

▲帽T 。（圖／女子學提供）
圖片來源：Dot st Taiwan 官方網站

台灣人真的很愛到日本旅遊！除了距離近、生活習慣相似外，日本的流行文化、穿搭潮流，更是讓台灣的少女、OL 爭相模仿、學習。

本次，編輯整理了帽 T 的穿搭。仔細回想一下，到日本旅遊或是在日劇中，是否常常看見日本女孩將帽 T 納入日常的穿著中呢？這個在大家眼中，走比較寬鬆、休閒的路線，經過她們巧妙的搭配，即可因應各種場合啊！

1. 上班族提案：OL 長褲彰顯氣勢

▲帽T 。（圖／女子學提供）
圖片來源：Dot st Taiwan 官方網站

近幾年來，職場的穿搭變得越來越多元，善用一些技巧或單品，也能將原本「不可能」穿來上班的衣服，轉為正式、時尚的 OL 風格。

帽 T 跟所謂的「正式」，基本上就很難畫上等號。此時，把重點放在下半身，可以選擇條紋、格紋的長褲，增加專業感；也可穿上挺拔、質感佳的雪紡長褲，不僅完全符合上班族的形象，也多了一股日系的氣息。

2. 今天好慵懶提案：用寬褲演繹態度

▲帽T 。（圖／女子學提供）
圖片來源：GU 官方網站Dot st Taiwan 官方網站

寬褲的發明，不僅造福了有小腹困擾或是下半身水腫問題的人，且不分四季，隨意搭配就是穿出獨具風格的時尚感，頗受各年齡層的女性朋友歡迎。

如果一早起床覺得懶懶的，提不起精神，只想穿得舒服度過一天，那麼帽 T 加寬褲就是一個非常棒的選擇！像寬鬆的牛仔褲、舒適的棉質寬版褲，完全跟帽 T 有種「異曲同工之妙」的慵懶。

3. 修飾小心機提案：長版帽 T 拉長身形

▲帽T 。（圖／女子學提供）
圖片來源：GU 官方網站

一件式的長版帽 T，類似洋裝的概念。講究的日本女孩，很喜歡用這樣的特色，搭配不同顏色、款式的襪子，露出一點點腿部線條，營造出修長的身形。

如果想要再更率性一點，也可用長褲、寬褲等來做搭配，同樣具有修飾的效果，而且整體看起來也很時尚、大方！

4. 醞釀女人味提案：用長裙當個日系妞

▲帽T 。（圖／女子學提供）
圖片來源：PinterestGU 官方網站

沒有錯，這完全就是在日本街道上常看到的日本女孩穿搭，有一種無法言喻的可愛感。

通常，與帽 T 相襯的長裙多為飄逸感的雪紡或紗裙。重視小細節的日本女孩，會以各種顏色和造型的帽 T 來做搭配，且多選擇以短靴或休閒鞋的鞋子，表現以休閒感為重的淡淡女人味。

5. 性感不設限提案：當個可愛的小惡魔

▲帽T 。（圖／女子學提供）
圖片來源：Dot st Taiwan 官方網站

除了裙擺搖搖的飄逸長裙之外，還有各式長短的窄裙，其實也很適合與帽 T 來做搭配。

不管是上班時的日常穿著，還是下了班與朋友吃飯或和另一半約會，窄裙就像是藏在心裡的小惡魔，想展現一點俐落的性感，露出修長的美腿，穿上短靴、甚至膝上靴，就能詮釋出不同的特色喔！

不少人覺得帽 T 是屬於比較學生或是街頭風的選擇，但相信看完以上日本女孩的穿搭法則後，應該對這個「寬鬆舒適」的衣著，有了不同的想法以及躍躍欲試的心情了吧！

延伸閱讀：

姐姐當道！細數 5 個 40 歲以上日劇熟面孔女星，一窺維持美麗與凍齡的關鍵

持續更新日系穿搭潮流：跟著《前男友狂》、《Rika》等 2019 秋季日劇主角這樣穿，打理每一天的品味

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 穿搭, 帽T, 日系
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

拍照擺動作超尷尬　10個萬用Pose技巧學起來，簡單拍出自然網美照

拍照擺動作超尷尬　10個萬用Pose技巧學起來，簡單拍出自然網美照

馬尾一點都不隨便　3招簡單綁法學起來，造型感立刻大增

馬尾一點都不隨便　3招簡單綁法學起來，造型感立刻大增

網友公認innisfree必買經典！3大好物一次打包　限量50組超狂特價

網友公認innisfree必買經典！3大好物一次打包　限量50組超狂特價

1顆賣你35元！日本推「醬油珍珠」御飯糰　網友咬一口：太詭異 冬天保濕都沒用？試試韓妞超夯「7水保養法」　連鄧紫棋都誇神奇 小S大女兒「超狂厭世臉」更升級　最新時尚照長腿媲美媽媽 女友的聖誕禮物這兒挑！Diptyque藝術蠟燭、雪花秀花釉盒　絕美包裝先加分 「凍齡女神」妮可基嫚突然變老！網：飄阿嬤味　妝髮兩大問題超慘 2020十二星座愛情運勢大解析　巨蟹貴人是伴侶、水瓶不小心就閃婚 網搜最強「8款燃脂組合」　巧克力＋香蕉竟然上榜！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面