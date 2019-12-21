帽T也能走性感小惡魔風格！5個穿搭提案讓妳成為「超日系」少女



圖片來源：Dot st Taiwan 官方網站

台灣人真的很愛到日本旅遊！除了距離近、生活習慣相似外，日本的流行文化、穿搭潮流，更是讓台灣的少女、OL 爭相模仿、學習。

本次，編輯整理了帽 T 的穿搭。仔細回想一下，到日本旅遊或是在日劇中，是否常常看見日本女孩將帽 T 納入日常的穿著中呢？這個在大家眼中，走比較寬鬆、休閒的路線，經過她們巧妙的搭配，即可因應各種場合啊！

1. 上班族提案：OL 長褲彰顯氣勢



圖片來源：Dot st Taiwan 官方網站

近幾年來，職場的穿搭變得越來越多元，善用一些技巧或單品，也能將原本「不可能」穿來上班的衣服，轉為正式、時尚的 OL 風格。

帽 T 跟所謂的「正式」，基本上就很難畫上等號。此時，把重點放在下半身，可以選擇條紋、格紋的長褲，增加專業感；也可穿上挺拔、質感佳的雪紡長褲，不僅完全符合上班族的形象，也多了一股日系的氣息。

2. 今天好慵懶提案：用寬褲演繹態度



圖片來源：GU 官方網站、Dot st Taiwan 官方網站

寬褲的發明，不僅造福了有小腹困擾或是下半身水腫問題的人，且不分四季，隨意搭配就是穿出獨具風格的時尚感，頗受各年齡層的女性朋友歡迎。

如果一早起床覺得懶懶的，提不起精神，只想穿得舒服度過一天，那麼帽 T 加寬褲就是一個非常棒的選擇！像寬鬆的牛仔褲、舒適的棉質寬版褲，完全跟帽 T 有種「異曲同工之妙」的慵懶。

3. 修飾小心機提案：長版帽 T 拉長身形



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一件式的長版帽 T，類似洋裝的概念。講究的日本女孩，很喜歡用這樣的特色，搭配不同顏色、款式的襪子，露出一點點腿部線條，營造出修長的身形。

如果想要再更率性一點，也可用長褲、寬褲等來做搭配，同樣具有修飾的效果，而且整體看起來也很時尚、大方！

4. 醞釀女人味提案：用長裙當個日系妞



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沒有錯，這完全就是在日本街道上常看到的日本女孩穿搭，有一種無法言喻的可愛感。

通常，與帽 T 相襯的長裙多為飄逸感的雪紡或紗裙。重視小細節的日本女孩，會以各種顏色和造型的帽 T 來做搭配，且多選擇以短靴或休閒鞋的鞋子，表現以休閒感為重的淡淡女人味。

5. 性感不設限提案：當個可愛的小惡魔



圖片來源：Dot st Taiwan 官方網站

除了裙擺搖搖的飄逸長裙之外，還有各式長短的窄裙，其實也很適合與帽 T 來做搭配。

不管是上班時的日常穿著，還是下了班與朋友吃飯或和另一半約會，窄裙就像是藏在心裡的小惡魔，想展現一點俐落的性感，露出修長的美腿，穿上短靴、甚至膝上靴，就能詮釋出不同的特色喔！

不少人覺得帽 T 是屬於比較學生或是街頭風的選擇，但相信看完以上日本女孩的穿搭法則後，應該對這個「寬鬆舒適」的衣著，有了不同的想法以及躍躍欲試的心情了吧！

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