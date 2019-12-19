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許瑋甯分享5個愛情觀：別因為不重要的人，讓愛你的人一直等著你

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▲許瑋甯愛情金句。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

▲許瑋甯爆出已結婚消息。

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@anno8o7

許瑋甯去年聖誕前夕曾被爆出與攝影師劉又年秘密完婚，但是遭到本人否認，近日又被媒體發現她左手無名指上疑似戴著婚戒，因此結婚消息又開始傳得沸沸揚揚。回顧許瑋甯過往的戀情，二十幾歲時和阮經天在一起八年，當時愛得高調卻分手收場，如今終於和劉又年穩定下來，粉絲們都為她開心。

來看看女神許瑋甯曾經分享的愛情觀：

▲許瑋甯愛情金句。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

要放下對感情的執著不是一件簡單的事，但是許瑋甯真的做到了，揮別過去，才能讓新出現的人不會等太久。

＃「有時候跟過去告別是必然的路。」

與其糾結在曾經，被自己綁在過去，不如狠心告別、斷得乾乾淨淨，無論有再多美好回憶，也必須學會勇敢告別。

▲許瑋甯愛情金句。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

＃「不要因為著急，因為別人的眼光而慌了」

如果一個女生在30歲時恢復了單身，難免都會招來閒言閒語：「確定嗎？下一個不知道要等多久」、「再不生就來不及了」、「30歲該考慮結婚了吧」，所以許瑋甯認為，就算大家是出自於關心，但也不要因為世俗的眼光而亂了自己的步調，愛情是勉強不來的，「不管要花多長的時間找，我相信我找得到，而找到，就是一件很美好的事情了。」

＃「我可以在愛情裡變成我想要的樣子，但是一定不會讓自己不舒服就是了。」

為了與對方契合，使一段感情舒適，許瑋甯表示自己也可以像水一樣，隨心改變自己，但重要的是，絕不會讓自己感到不舒服，在愛情裡能夠做真實的自己才是最幸福的。

▲許瑋甯愛情金句。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

＃「如果我在你面前，你還不知道我愛你的話，那我不知道什麼是愛了。」

許瑋甯認為愛其實不難，她表達愛的方式是「陪伴」，她所嚮往的愛情就像是外公、外婆那樣，會吵吵鬧鬧但是不離不散、安安穩穩，能夠好好互相生活。「最長久的感情是陪伴」，當需要彼此時，雙方永遠都在，這就是愛了吧。

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關鍵字：

許瑋甯, 愛情金句, 許瑋甯結婚
fashion.net

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