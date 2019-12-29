fb ig video ETtoday search mobile

白色小盒竟不是裝AirPods？日本推出可折疊環保吸管　Kitty、美樂蒂造型超Q

> >

▲▼ 是Airpods還是環保吸管？日本品牌推出「折疊環保吸管」，Kitty、美樂蒂造型可愛翻（圖／Bella儂儂提供）

現在環保意識抬頭，很多人都會隨身攜帶環保吸管，但環保吸管體積大不好帶，鐵的又不好看，玻璃的又怕摔壞，紙的又會爛掉黏嘴巴，怎樣子都不方便。而日本HASHY公司幫大家解決不好看攜帶不便的問題，推出一款能將環保吸管收納起來的設計，因為矽膠吸管可以折疊，所以能折的小小的，再放入可愛的收納盒中，超級像AirPods的啊！

且最重要的是，HASHY和三麗鷗聯名，有可愛的kitty、美樂蒂、米飛兔、大耳狗造型任你選，環保吸管也能好看又輕巧。

AirPods環保吸管
Hello Kitty

▲▼ 是Airpods還是環保吸管？日本品牌推出「折疊環保吸管」，Kitty、美樂蒂造型可愛翻（圖／Bella儂儂提供）

三麗鷗裡的人氣王Hello Kitty，吸管顏色與包裝都是用Hello Kitty御用蘋果紅，風格俏麗可愛，一眼就能認出是Hello Kitty！且矽膠材質的吸管可以縮到很小，放進專用的Hello Kitty收納盒，整個精緻可愛，當你要喝飲料時，就帥氣的拿出神似AirPods的環保吸管，讓一旁的人都驚呆！

美樂蒂

▲▼ 是Airpods還是環保吸管？日本品牌推出「折疊環保吸管」，Kitty、美樂蒂造型可愛翻（圖／Bella儂儂提供）

當然不會少了我們可愛的美樂蒂，美樂蒂理所當然的是用夢幻的櫻花粉囉！粉紅色可是美少女的顏色啊！而且美樂蒂的人氣可是不亞於Hello Kitty，想當初儂編最喜歡的就是美樂蒂，因為儂編可是花漾的美少女啊（才不是！）還有美少女夢的女孩們，這款粉嫩嫩的環保吸管一定會是你的首選。

大耳狗

▲▼ 是Airpods還是環保吸管？日本品牌推出「折疊環保吸管」，Kitty、美樂蒂造型可愛翻（圖／Bella儂儂提供）

大耳狗整個的配色是以白藍為主，而吸管則是搭配透明的，不喜歡太花俏、不想太顯眼的朋友這款非常適合你！不過因為吸管是透明的，喝完要盡快清洗，因為是透明的吸管裡面殘留的液體就會很明顯！別讓別人認為你是髒髒的女孩喔！

其他卡通造型

▲▼ 是Airpods還是環保吸管？日本品牌推出「折疊環保吸管」，Kitty、美樂蒂造型可愛翻（圖／Bella儂儂提供）

除了上述幾款造型外，還有米飛兔、大眼蛙、布丁狗的造型，光米飛兔就有兩種不同的顏色！選擇超多樣，買來送給喜愛這些角色的朋友，他們一定會開心的翻過去！這些環保吸管比市面上的體積還小還好攜帶，又是可愛的卡通圖案，對於熱愛包裝的人，這一定會成為他們必須收藏的東西！

CP值超高！

每款矽膠吸管的售價都一樣，日幣580（約台幣171元），三麗鷗的可愛圖案和小巧方便攜帶，且可重複使用，這個外貌、這個價格，cp值真的是超級的高啊！非常的可以，有興趣的朋友可以到HASHY官網上訂購，目前九月份的已經開放預購囉！喜歡的還不把每個角色都包下來！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／HASHY 官網、YouTube
編輯整理：彭筱敏

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：地表最萌「環島之星Hello Kitty繽紛列車」首班今啟航，車廂亮點、套裝行程大公開
延伸閱讀：Hello Kitty x LeSportsac聯名少女準備瘋搶！相機包、收納袋、零錢包超可愛
延伸閱讀：Kitty迷注意！《Hello Kitty》與《85度C》推出聯名造型冰杯、手持風扇

關鍵字：

日本, 環保, 吸管, 造型, 可愛, 美樂蒂
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

2020 Netflix片單大揭密！盤點10部不能不看的電影劇集

2020 Netflix片單大揭密！盤點10部不能不看的電影劇集

外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？

外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？

卸妝霜正確使用「6步驟」，好多人第一步就做錯了！

卸妝霜正確使用「6步驟」，好多人第一步就做錯了！

奧斯塔羅12星座跨年周運勢1230-0105　處女事業爬升好機會、水瓶小心被開單 發熱衣3大材質保暖效果不同！一個搭配原則，甩開冬季厚重感 新年想換髮型快筆記！韓網票選6個最美髮色　午夜藍、奶茶棕2020持續爆紅 《哈利波特》學院耳環、AirPods保護套唯美上市　麻瓜入學霍格華茲先買齊 2019年度最有人氣模特兒排行榜出爐！坎達兒珍娜粉絲數破億，穩坐第一名 好男人絕緣體是你！這5個錯誤愛情觀，你中了幾個？ 無印良品2019年銷量TOP 10大公開　第一名「很實穿」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面