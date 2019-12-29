白色小盒竟不是裝AirPods？日本推出可折疊環保吸管　Kitty、美樂蒂造型超Q

現在環保意識抬頭，很多人都會隨身攜帶環保吸管，但環保吸管體積大不好帶，鐵的又不好看，玻璃的又怕摔壞，紙的又會爛掉黏嘴巴，怎樣子都不方便。而日本HASHY公司幫大家解決不好看攜帶不便的問題，推出一款能將環保吸管收納起來的設計，因為矽膠吸管可以折疊，所以能折的小小的，再放入可愛的收納盒中，超級像AirPods的啊！

且最重要的是，HASHY和三麗鷗聯名，有可愛的kitty、美樂蒂、米飛兔、大耳狗造型任你選，環保吸管也能好看又輕巧。



AirPods環保吸管

Hello Kitty

三麗鷗裡的人氣王Hello Kitty，吸管顏色與包裝都是用Hello Kitty御用蘋果紅，風格俏麗可愛，一眼就能認出是Hello Kitty！且矽膠材質的吸管可以縮到很小，放進專用的Hello Kitty收納盒，整個精緻可愛，當你要喝飲料時，就帥氣的拿出神似AirPods的環保吸管，讓一旁的人都驚呆！



美樂蒂

當然不會少了我們可愛的美樂蒂，美樂蒂理所當然的是用夢幻的櫻花粉囉！粉紅色可是美少女的顏色啊！而且美樂蒂的人氣可是不亞於Hello Kitty，想當初儂編最喜歡的就是美樂蒂，因為儂編可是花漾的美少女啊（才不是！）還有美少女夢的女孩們，這款粉嫩嫩的環保吸管一定會是你的首選。



大耳狗

大耳狗整個的配色是以白藍為主，而吸管則是搭配透明的，不喜歡太花俏、不想太顯眼的朋友這款非常適合你！不過因為吸管是透明的，喝完要盡快清洗，因為是透明的吸管裡面殘留的液體就會很明顯！別讓別人認為你是髒髒的女孩喔！



其他卡通造型

除了上述幾款造型外，還有米飛兔、大眼蛙、布丁狗的造型，光米飛兔就有兩種不同的顏色！選擇超多樣，買來送給喜愛這些角色的朋友，他們一定會開心的翻過去！這些環保吸管比市面上的體積還小還好攜帶，又是可愛的卡通圖案，對於熱愛包裝的人，這一定會成為他們必須收藏的東西！



CP值超高！



每款矽膠吸管的售價都一樣，日幣580（約台幣171元），三麗鷗的可愛圖案和小巧方便攜帶，且可重複使用，這個外貌、這個價格，cp值真的是超級的高啊！非常的可以，有興趣的朋友可以到HASHY官網上訂購，目前九月份的已經開放預購囉！喜歡的還不把每個角色都包下來！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／HASHY 官網、YouTube

編輯整理：彭筱敏



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