別再追求「白富美」！3款自然色粉底營造裸妝感　輕鬆成為素顏女神

你說美的定義是什麼？水蛇腰？又或者白皙肌膚？色號黑底、重保濕不重持久，這幾款保濕型粉底打算來場新革命！拋開過去的偏執面，現在連美妝都有新的主張！保養加強、色調加深，你過去以為的白富美粉底，這回都將打回原形，自然妝感、純粹膚色，誰還敢大聲說美的就是要什麼樣的姿態？

妝容就像女人的衣裝，過往注重的是完美無瑕，而現在則要自然地宛如裸妝！快放下手上死白的修容品，今年就用這幾款粉底做回自己最純粹的模樣。



跳脫美的新主張，美妝也搞新革命？





每個人都想醜小鴨變天鵝，甚至嚮往著白皙天臉蛋配上魔鬼身材，但回頭想想，這些存在在我們腦中根深蒂固所謂美的價值觀，真的就是標準嗎？跳脫假面美妝的冰冷外衣，從前幾年開始，不只出現大尺碼模特兒，就連美妝界都在上演新革命！除了歐美系美妝，各家美妝大廠紛紛跳脫舒適圈推出小麥色粉底，並同時以自然妝感取代遮瑕力度，為的就是還原女性最純粹的自信美！你也厭倦了厚重粉感嗎，今年不如用這幾款話題粉底找回你的自然美吧！



是保養也是底妝，14色還原你純粹的自然美

▲《Sisley》輕羽淨亮保養粉底液，30ml，NT$3,200

為了營造完美妝效，女孩們總會以超強遮瑕力、持久控油為底妝的挑選依據，但這樣的妝感不僅厚重死白的色調更讓整個人的氣色大扣分！沒有了底妝防護罩的關鍵引索詞，《Sisley》輕羽淨亮保養粉底液著重的是輕透、保濕，讓上底妝變成保養的最後一道關鍵！全球14色黑皮、黃皮、白皮針對不同膚色調都能有找到屬於你的命定色，不僅帶你找回肌膚流失的光澤，上妝同時還讓你的肌膚宛如嬰兒般細緻滑嫩！即使台灣僅上市4款色號，如羽毛般輕盈的質地仍讓你一用就回不去。



營養再升級，輕盈妝感靠得是從裡到外都透亮

▲《Bobbi Brown》高保濕修護精華粉底SPF40 PA+++升級版，30ml，NT$2,400

《Bobbi Brown》冬蟲夏草精華粉底自從2015第一次上市開始，就蟬聯4年成為全球暢銷冠軍，這回你我熟悉的滋養水感質地再升級，最新冬蟲夏草精華粉底升級版，將養分、保濕滿滿注入，獨家冷翠技術，讓粉底不再乾澀悶重，亮澤質地輕輕一抹讓肌膚透出自然般的水感光澤，你以為底妝只能死板板毫無生氣嗎？全系列36色不僅為你打造最貼近純粹的自然膚色，更將女人被年齡偷走的光滑彈性藉由上妝同時一次補回來。



24K精華注入，滿足法國好命女人的輕透奶油肌

▲《嬌蘭》24K純金光粉底液SPF30 PA+++，30ml，NT$3550

女人好不好命，從妝容、氣色就能看出來，法國女人總是能不帶妝就擁有自然澎潤的好膚況，就是因為她們將底妝視為保養的最後一步驟！《嬌蘭》24K純金光粉底液，將滿滿保濕精華注入粉底，上妝不再只是遮醜換氣色，而是為肌膚打入美肌催化劑！細緻質地抹上肌膚，不只能撫平肌膚紋理，強效保濕配方，讓你一整天的妝感宛如新生肌般輕透水嫩 ~ 一系列7色，更加入過往從未露出的小麥色調，給予妝容最純淨的自然光暈。

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