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健身減肥餐在家煮最方便！5分鐘簡易速成食譜　玉米炊蛋、花椰菜飯都能自己做

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想健身、想減肥但卻不知道怎麼吃嗎？那麼低溫舒肥的「即食肉」將會是你最快速的選擇！今天儂編就來教你們，使用時下最流行的健康「單品」花椰菜飯、蒟蒻麵、高纖蔬菜們，來打造健身+瘦身者都可食的，5分鐘超速成「高蛋白低卡料理」

即開即吃好方便！

▲▼ 健身+減肥必吃花椰菜飯怎麼做？即食肉打造超簡易5分鐘居家「高蛋白低卡料理」。（圖／Bella儂儂提供）

許多健身或減脂人士，會靠吃無加工的原形肉來達到效果，更會以蛋白質含量較高的雞肉為首選！但水煮雞肉常會把雞肉煮的又乾又柴，根本讓人看了就食慾大減！因此會選擇使用低溫舒肥的方式增加肉質的鮮美程度，但一般家庭若要買一支舒肥棒，實用性不高又昂貴！《UP運動吃沙拉》就推出了，蛋白質含量高達33.6克的，舒肥烹調新嫩雞胸，即開即吃的設計，完全滿足了現在忙碌的人們！

一共推出7款口味，吃一個禮拜也吃不膩！雖說超豐富的口味就足以讓你吃到翻了，但單單吃一塊確實有點大塊與單調，也無法支撐一餐的營養均衡，但又很懶得下廚！究竟如何才能辦到「超速成」的健康料理，還能達到美味又好吃呢？

蒜香雞肉蛋捲

▲▼ 健身+減肥必吃花椰菜飯怎麼做？即食肉打造超簡易5分鐘居家「高蛋白低卡料理」。（圖／Bella儂儂提供）

準備食材：神機妙蒜雞、2顆蛋、少許橄欖油

可先將肉汁倒入蛋液中攪拌增加風味，平底鍋加熱後加入橄欖油，之後將打散的蛋均勻的倒在平底鍋上30秒後，將切片的肉鋪至左半邊，再將右半邊的蛋蓋上，上下翻面至金黃即可！將肉汁加入蛋液後，不須多加調味就能有肉汁的香氣，也可以加入玉米增加膳食纖維，簡單一個就能解決一餐營養100分！

日式蒟蒻冷麵

▲▼ 健身+減肥必吃花椰菜飯怎麼做？即食肉打造超簡易5分鐘居家「高蛋白低卡料理」。（圖／Bella儂儂提供）

準備食材：海鹽胡椒雞、溏心蛋、蒟蒻麵、冷麵醬汁

將熱量較低的蒟蒻麵煮熟後，立馬撈起丟到冰水後瀝乾，讓麵冰涼也能增加麵體的Q度，再將冰鎮過後的冷麵醬汁淋上，若喜歡偏酸口味的，可使用萊姆汁取代白醋，除了能助消化香氣也會比較好，最後再放上半顆溏心蛋，補充滿滿的蛋營養～是一道非常適合夏天吃的一道菜，清涼又開胃，炎炎夏日吃不下的可以來一碗！

海陸花椰菜飯

▲▼ 健身+減肥必吃花椰菜飯怎麼做？即食肉打造超簡易5分鐘居家「高蛋白低卡料理」。（圖／Bella儂儂提供）

準備食材：義式紅椒肉、花椰菜飯、蝦子、蛋、些許冰箱剩的菜

可先將花椰菜飯拿進微波爐微波，再把蛋蝦子與菜下鍋炒熟，之後倒入剛微波好的花椰菜飯，勿加太多油，將花椰菜的水氣炒乾後，淋上義式紅椒的肉汁，再稍微炒一下，之後關火用餘溫拌炒一下肉丁即可完成！若買不到花椰菜飯的，可以買白花椰將上面的花全部刮下，再切碎即可，喜歡重口味的一定會愛上「義式紅椒」有點tabasco的香氣，就算單吃也可以！

纖維多多沙拉

▲▼ 健身+減肥必吃花椰菜飯怎麼做？即食肉打造超簡易5分鐘居家「高蛋白低卡料理」。（圖／Bella儂儂提供）

準備食材：微醺醉雞、綠花椰菜、水煮蛋、地瓜、大量生菜

地瓜可先使用電鍋蒸熟（可用筷子戳看看是否可戳進去），切記花椰菜一定要把菜蟲清乾淨再川燙，將所有生菜切成可入口大小，再使用網美擺盤方式擺一下，不需要再多加調味料，微醺醉雞的醬汁就能配著沙拉吃，淡淡的中藥、紹興香吃過都說讚！雖然照片上是使用灰玫瑰鹽雞肉，但覺得微醺醉雞還是最適合，這道沙拉絕對能保證助消化！

肉肉玉米炊蛋

▲▼ 健身+減肥必吃花椰菜飯怎麼做？即食肉打造超簡易5分鐘居家「高蛋白低卡料理」。（圖／Bella儂儂提供）

準備食材：灰玫瑰鹽、2顆蛋、2杯水、玉米罐頭

先將蛋、水、肉汁混合攪拌至沒有蛋白，可先將碗的內側塗抹上些許的橄欖油，以免蛋會黏碗不好清洗，放入電鍋後蒸15分鐘，時間到時再鋪上玉米與雞肉，再蒸5~10分鐘，以免雞肉過熟會老掉。這道菜不論是大朋友或是小朋友都常喜歡，配飯或是單吃都非常好吃！也可斟酌將玉米換成其他蔬菜唷！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

低卡, 健身, 即時, 舒肥, 《UP運動吃沙拉》
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