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BV最新方頭鞋撞型「泡麵」一夜爆紅　全球網友毒舌：滿頭問號

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編輯 ／Ann

義大利精品BOTTEGA VENETA（BV）剛結束2020秋冬系列發表，創意總監Daniel Lee可謂大展剛柔並重的簡約美學，不過世人卻全聚焦在模特兒腳下的這雙鞋上，以編織手法呈現的淺黃色 LIDO高跟涼鞋，竟然神撞型泡麵。

▲bottegaveneta 。（圖／翻摄自bottegaveneta）

▲BV LIDO方頭凉鞋成為不敗經典，逆轉品牌形象。（圖／翻摄自bottegaveneta）

根據時尚數據平台 Lyst 的統計，自創意總監Daniel Lee上任後，品牌網路搜尋度來到71%新高，不僅一手逆轉了BV過往印象，此外每月有超過27,000人在網上搜索品牌 LIDO凉鞋，更奠定它成為不敗經典，本以為這方頭鞋變不出新花樣，Daniel Lee在本次2020秋冬發表上，展現超怪誕美感，再度讓方頭鞋爆紅。

▲bottegaveneta 。（圖／翻摄自bottegaveneta）

▲泡麵。（圖／達志示意圖）

▲2020秋冬大秀創意總監Daniel Lee帶來全新編織涼鞋，被網友戲稱撞型泡麵。（圖／翻摄自bottegaveneta、達志示意圖）

此次2020秋冬大秀，衣著風格整體偏亮，包括鵝黃色與湖藍色完美呈現秋季氣息，簡約時尚之餘，卻遊走於高級與怪誕之間，模特兒穿著不規則剪裁背心，下襬流蘇打造俐落審美，腳上則搭配一雙方頭鞋。仔細看Daniel Lee在原本的 LIDO鞋款上，以90年代復古元素為靈感，保留品牌經典編織手法與細跟方頭鞋型，採用淺黃色交叉纏繞，打造露趾的延伸視覺。

不過由於顏色和纏繞方式實在太像泡麵，曝光之後也引起網友神回應，「很想在上面打一顆蛋」、「滿頭問號」、「不知道踩下去會不會碎掉。」針對這些有趣的留言，英國《每日郵報》則點評，「雖然現在網友都在嘲笑，不過一旦來年熱賣，可能Daniel Lee才是最後贏家了。」

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關鍵字：

BOTTEGA VENETA, BV, 泡麵, 方頭鞋, 2020, 秋冬, Daniel Lee
fashion.net

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