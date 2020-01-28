fb ig video ETtoday search mobile

該找個伴了！英研究：單身族比已婚更容易癡呆

> >

▲▼ 單身太久易得老年癡呆？英國研究：「單身女性比已婚40%更容易得認知障礙！」 。（圖／Bella儂儂提供）

根據英國一項研究顯示，一直單身沒有結婚的人，患上阿茲海默症的機會比一般有伴侶的人高出了42%！我的老天爺，會不會太殘忍了！打從母胎單身也不是我們願意的，如今交不到男友就算了，竟然還更容易得癡呆症？好姐妹們不要丟下我啊（淚）

▲▼ 單身太久易得老年癡呆？英國研究：「單身女性比已婚40%更容易得認知障礙！」 。（圖／Bella儂儂提供）

這個研究從世界各地請來80萬位65歲以上的老人，經過調查結果後發現，一輩子過單身生活的老人與有結婚的老人相比，患上阿茲海默（老年癡呆）的機率高出42%！而喪偶老人又比配偶還在的老人患老年痴呆症的概率高出20%，我的天，現在是連身體健康都要欺負單身狗了嗎（嘆）

▲▼ 單身太久易得老年癡呆？英國研究：「單身女性比已婚40%更容易得認知障礙！」 。（圖／Bella儂儂提供）

但是看到這邊先不要急著哭（或急著尋覓男友），因為單身和阿茲海默兩者並不是絕對的關係！單身的人之所以會容易患老年癡呆，是因為缺少「與人互動」的刺激，因為婚姻生活會增加日常社交互動，也需要一直「動腦」才有辦法應對社會中的大小事物！

▲▼ 單身太久易得老年癡呆？英國研究：「單身女性比已婚40%更容易得認知障礙！」 。（圖／Bella儂儂提供）

所以人家常說：「老了有個伴比較好。」是真的，如果真的遇不到喜歡的另一半，那就找一個單身好姐妹，一起搬到一間房子、養養小貓咪之類的，只要平常與人有互動，就會大大降低罹患老年癡呆的機會！趕快Tag你的單身好姐妹來看！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest
編輯者：楊采寧

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：不到千元完成吳卓源同款穿搭！Uniqlo 新品讓妳用小資價穿成日劇女主角
延伸閱讀：記憶沒了愛卻還在！改編暢銷同名繪本《阿嬤，不要忘記我》，其實失智不可怕
延伸閱讀：妳也是「憑實力」單身？4個條件撕下「剩」女成「勝」女

關鍵字：

單身, 癡呆, 英國, 兩性, 結婚
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

多笑一點、學會自律！新年必做「7件事」，變成更好的人

多笑一點、學會自律！新年必做「7件事」，變成更好的人

91歲最潮阿嬤「林莊月里」　最愛台灣牌ALT，破褲上街超有態度

91歲最潮阿嬤「林莊月里」　最愛台灣牌ALT，破褲上街超有態度

我最愛的運動就是回到被窩！「愛睡症患者」肯定都懂的10張插畫

我最愛的運動就是回到被窩！「愛睡症患者」肯定都懂的10張插畫

一半都不知道！4招正確洗羽絨衣「檢查縫線」超關鍵還能延長壽命 麥當勞、星巴克換上ALL BLACK包裝帥炸　比利時設計師IG滿足所有黑色控 囤積文件、衣櫃爆滿無解？用4招根治　新年到了有新家 2020年結婚運勢大好的3星座　天秤苦盡甘來、遇到好對象 皮膚敏感、毛孔變大都是初老警訊　5款提前預防保養品公開 2020最新紅包行情表！小孩沒你想像包得多 南韓女神一年狂甩28公斤！5大心得：三餐吃飽、健身不超過半小時

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面