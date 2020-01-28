該找個伴了！英研究：單身族比已婚更容易癡呆

根據英國一項研究顯示，一直單身沒有結婚的人，患上阿茲海默症的機會比一般有伴侶的人高出了42%！我的老天爺，會不會太殘忍了！打從母胎單身也不是我們願意的，如今交不到男友就算了，竟然還更容易得癡呆症？好姐妹們不要丟下我啊（淚）

這個研究從世界各地請來80萬位65歲以上的老人，經過調查結果後發現，一輩子過單身生活的老人與有結婚的老人相比，患上阿茲海默（老年癡呆）的機率高出42%！而喪偶老人又比配偶還在的老人患老年痴呆症的概率高出20%，我的天，現在是連身體健康都要欺負單身狗了嗎（嘆）

但是看到這邊先不要急著哭（或急著尋覓男友），因為單身和阿茲海默兩者並不是絕對的關係！單身的人之所以會容易患老年癡呆，是因為缺少「與人互動」的刺激，因為婚姻生活會增加日常社交互動，也需要一直「動腦」才有辦法應對社會中的大小事物！

所以人家常說：「老了有個伴比較好。」是真的，如果真的遇不到喜歡的另一半，那就找一個單身好姐妹，一起搬到一間房子、養養小貓咪之類的，只要平常與人有互動，就會大大降低罹患老年癡呆的機會！趕快Tag你的單身好姐妹來看！



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編輯者：楊采寧



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