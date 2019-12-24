最百搭的配件其實是絲巾！5種簡易打法學起來，各種造型風格隨你變

台灣對於絲巾的搭配總是特別冷感，這次儂編要告訴你，只要靠一條絲巾就能讓衣櫃的舊單品變出新花樣！2019年秋冬愛馬仕（Hermès）推出全新配色的絲巾，在形象照中品牌以5種方式發揮巧思，用絲巾將妳秋冬衣服配件玩出新色彩。



花朵領結

一件簡單的針織圓領毛衣，要如何才能變得夠特別？不妨試試看將絲巾捲成領巾的大小繫緊在脖子上，並運用扭轉的方式綁成讓絲巾形成一朵小花朵，簡單的裝飾就可以讓一件上衣也能擁有豐富的層次變化。



幫包包換新衣

過去絲巾在包包的運用上通常會以綁在提把為主，但這次愛馬仕教你選條大方巾幫包包穿上一層外套！運用絲巾的四個角綁在提把上，讓整條絲巾包覆包款，只要花幾分鐘的時間就可以讓背了一整年的包包有一個全新的外衣。



披肩新花樣

過去披肩總是安安靜靜的待在肩膀上，這次愛馬仕發揮創意！讓絲巾打結綁在手臂上，讓妳在走路昂首闊步的走路瞬間，風吹過絲巾同時也能充滿帥氣的英姿！也讓絲巾這個單品能充滿生命力。



絲巾變頭巾

頭巾一向都能給人擁有獨特的造型，愛馬仕在形象照裡把豔麗的頭巾當絲巾使用，讓秋冬深沈的服裝配色能靠頭上的裝飾增添色彩，如果你打開秋衣櫃發像衣服都是黑、灰、白，那頭巾這一招一定要試試看！



隨意也很帥氣

愛馬仕總能用極為藝術創作的型式設計絲巾，精準配色加上有趣的圖案設計，你就算沒有巧手也不用擔心，因為你只要把絲巾隨便一繞，靠它本身的色彩配色，也能輕而一舉的讓絲巾成為一身的重點。

愛馬仕秋冬絲巾新品圍繞著年度主題「由夢而啟，乘夢前行」的主軸，讓設計師們奔馳於想像空間之中。這次秋冬推的5款絲巾及一條喀什米 爾羊絨針織圍巾 ，不管是從品牌經典的故事出發，還是勾勒出馬具的故事，愛馬仕的每一張絲巾都像一幅畫般，即便你不是一個絲巾的愛好者，妳也會被美輪美奐的色彩吸引！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Hermès



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