▲布蕾克萊芙莉（右）穿著Max Mara Teddy Bear大衣與老公萊恩雷諾斯外出。（圖／Max Mara提供）

記者陳雅韻／台北報導

這個冬季毛茸茸的設計攻佔時尚圈，除了包包、鞋款滾上可愛毛邊外，蓬到如熊裝的大衣也受歡迎，被鏡頭捕捉到最多女明星捧場的款式，出自義大利精品Max Mara的設計，美國女星「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、林心如都有一件15萬元的泰迪熊大衣；如此保暖又可愛的設計非成人專屬，Moschino、Chloe Kids系列都推出暖小童的單品。

▲林心如擁有同款鈷藍色Max Mara Teddy Bear大衣，150,800元。（圖／翻攝loveruby_official IG）

時尚品味受肯定的布蕾克萊芙莉，日前與老公「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）在紐約參加好友泰勒絲（Taylor Swift），身著看似清涼的金蔥薄紗裙，但外罩珊瑚紅的Max Mara駱駝毛與高級蠶絲織成絨毛布料製成的Teddy Bear大衣，暖度與時尚指數直線飆升；林心如、Melody、關穎也都擁有同款大衣，堪稱本季撞衫度最高的單品。

▲MOSCHINO泰迪熊外套14,180元。（圖／babyMADISON提供）

巧的是童裝也走熊寶寶路線，MOSCHINO從嬰兒包巾、連身衣到外套，都以毛茸茸的泰迪熊為設計主軸，小童衣穿上立刻變身為超萌小熊；而向來優雅的Chloe Kids童裝，運用環保皮草打造奢華感的毛外套，輔以刺繡裝飾更顯精緻。

▲Moschino泰迪熊嬰兒包巾（左）11,380元，Chloe Kids仿皮毛大衣24,380元。（圖／babyMADISON提供）