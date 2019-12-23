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這不是彩色筆塗鴉！女孩最愛的3家韓系手繪感刺青，台灣也有機會刺

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@xinamon_tattoo、@jury.pastel

近年來刺青越來越盛行，比起傳統印象中粗獷、大片、單色為主的圖案，在韓國就很流行使用小巧清新、色彩繽紛、具童趣感的手針刺青（handpoke）。這種類型的刺青圖案造型可愛又有設計感，看起來就像手繪塗鴉，因此特別受到女生歡迎～如果想要嘗試的話，可以來參考看看IG上這3家韓國手繪風格的刺青。

1.@xinamon_tattoo

這一家的刺青風格超級可愛，他自己設計的圖案都很有手繪塗鴉感，顏色也豐富繽紛。用簡單線條畫出來的兔子、熊熊都超Q，還可以針對客人的要求，將寵物畫成圖案刺在身上。

▲手繪風刺青。（圖／翻攝自IG@xinamon_tattoo）

▲手繪風刺青。（圖／翻攝自IG@xinamon_tattoo）

如果不喜歡太卡通的圖案，也可以選擇愛心、圓形等基本形狀，或刺上手寫感的文字。

▲手繪風刺青。（圖／翻攝自IG@xinamon_tattoo）

▲手繪風刺青。（圖／翻攝自IG@xinamon_tattoo）

他明年1/31-2/3日會快閃台灣，在@sohye_tattoo_的工作室幫大家刺青，如果有看中喜歡的圖案，可以把握難得的機會。

▲手繪風刺青。（圖／翻攝自IG@xinamon_tattoo）

2.@ jury.pastel

這一家的風格是色彩鮮豔、精緻的卡通風格，圖案比較有漫畫感，也較為細緻。選用的顏色很粉嫩夢幻，還可以刺出獨角獸感的霓光色澤～除了刺青師自己設計的圖案，也可以刺自己喜歡的卡通角色。

▲手繪風刺青。（圖／翻攝自IG@xinamon_tattoo）

▲手繪風刺青。（圖／翻攝自IG@xinamon_tattoo）

3. @lit_tattoo_

這一家的風格很像用彩色鉛筆在身上作畫，圖案看起來都有筆觸效果，具有清新文青感。刺的圖案有霍爾的移動城堡這種動畫角色，也有許多電影的經典場面，變成手繪風之後很唯美。


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關鍵字：

刺青, 韓國, 手繪, 清新, 塗鴉
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