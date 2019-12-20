草帽骷髏會發亮！PUMA x 航海王「夜光小白鞋」12／20開搶

▲PUMA LQDCELL x ONE PIECE第三度合作在12月20日開賣。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

日本超人氣動漫《航海王》（ONE PIECE）風靡全球，PUMA與此合作也來到第三回，以鞋款PUMA LQDCELL x ONE PIECE「善與惡的最終戰鬥」為主題，更在鞋身加入了「神秘夜光骷髏」，即便漆黑夜晚也能發亮，航海迷們手刀搶起來！

▲PUMA與《航海王》 LQDCELL x ONE PIECE鞋款小白鞋誕生，NT$4,980 。（圖／品牌提供）



《航海王》與PUMA的第三度合作將在12月20日正式在台開賣，回顧第一波以人氣經典鞋款 PUMA CELL ENDURA 披上千陽號海賊船外衣拉開冒險序幕，緊接著讓 PUMA CELL VENOM 重現航海王尋寶旅程意象，而歲末引航而來的則是本次的第三波 PUMA LQDCELL x ONE PIECE鞋款。

▲立體草帽骷髏螢光圖樣在夜晚也能發亮。（圖／品牌提供）

從外觀上看，全白色的鞋面上壓印了立體草帽骷髏，最大亮點莫過於夜晚就能現形的螢光圖樣，乃至鞋舌部分也不放過，獨特的輪廓瞬間激起航海迷的熱情，此外，特別將帶著草帽的魯夫與邪惡骷髏同時壓印上鞋墊，對稱拼接在一起，就好像重現了魯夫的臉龐，然而鞋底正紅色漸層設計，宛如火焰般炙熱的鋸齒波紋，則完美呼應魯夫的紅色草帽，與動畫做出最佳結合，打造邁向偉大航道的磅礡氣勢。

▲CONVERSE X WACKO MARIA X INVINCIBLE三方聯名從鞋款Chuck 70下手。（圖／品牌提供）

與此同時，跨國知名選品店INVINCIBLE這回攜手CONVERSE 與 WACKO MARIA展開三方聯名，更將經典Chuck 70鞋型變出兩款全新印花豹紋，CONVERSE一夕之間變狂野，光是想像就讓潮人為之瘋狂。

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