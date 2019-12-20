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隋棠、謝金燕套靴子腿更顯長　心機訣竅搭膝上裙

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▲▼ 隋棠,謝金燕Jimmy Choo 。（圖／公關照）

▲隋棠穿飄逸短洋裝搭Jimmy Choo的黑色MINORI短靴，54,800元。（圖／Jimmy Choo提供）

記者陳雅韻／台北報導

天氣冷颼颼，該派出靴子帥氣一下了，但穿搭必須格外認真搭配，否則無論是長靴或短靴，稍有不慎都可能破壞整體視覺比例，最保險的穿搭法可學長腿姊姊隋棠或謝金燕，兩人不約而同都以飄逸的膝上雪紡洋裝，搭配Jimmy Choo皮革靴子，浪漫與個性風格並存。

▲▼ 隋棠,謝金燕Jimmy Choo 。（圖／公關照）▲▼ 隋棠,謝金燕Jimmy Choo 。（圖／公關照）

▲Jimmy Choo黑色MINORI短靴（左）54,800元，Manolo Blahnik結合Nappa軟牛皮和透氣網布製作LACUS短靴42,800元。（圖／Jimmt Choo、Manolo Blahnik提供）

尖頭短靴拉長視覺比例
隋棠以短洋裝搭配Jimmy Choo的MINORI皮革短靴，視覺上更能拉長比例，也避免目光落在肉肉的小腿肚，另一妙招是穿合身長褲搭配短靴，不僅帥氣也能成功顯瘦；抑或從選鞋下手，像精品鞋履品牌Manolo Blahnik經典扣飾短靴這類尖頭鞋，也有讓腿部線條看起來更修長的效果。

▲▼ 隋棠,謝金燕Jimmy Choo 。（圖／公關照）▲▼ 隋棠,謝金燕Jimmy Choo 。（圖／公關照）

▲謝金燕以膝上洋裝搭配Jimmy Choo BRELAN長靴是最容易顯好比例的穿搭法，57,800元。

膝上裙褲搭長靴不出錯
很怕穿長靴看起來矮、肥、短，最不會出錯的穿搭是搭配膝上裙或短褲，美腿著稱的謝金燕也掌握此原則，以女人味十足的玫瑰洋裝搭配硬派的軍綠大衣、Jimmy Choo蛇紋BRELAN長靴，展現衝突美感；美國超模Gigi Hadid也是Jimmy Choo擁護者，穿過膝連身裙搭配MAXIMA蛇紋長靴，完全將腿部線條包緊緊，這招只有身材一級棒的模特兒能駕馭了。

▲▼ 隋棠,謝金燕Jimmy Choo 。（圖／公關照）▲▼ 隋棠,謝金燕Jimmy Choo 。（圖／公關照）

▲超模Gigi Hadid過膝裙搭Jimmy Choo MAXIMA長靴適合長腿女性，黑色牛皮款63,800元。

關鍵字：

Jimmy Choo, Manolo Blahnik, 隋棠, 謝金燕, Gigi Hadid
fashion.net

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