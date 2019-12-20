「凍齡女神」妮可基嫚突然變老！網：飄阿嬤味　妝髮兩大問題超慘

記者王則絲／台北報導

日前妮可基嫚（Nicole Kidman）出席《重磅腥聞》首映典禮，一身鑽亮西裝加褲裝帥氣登場，不過卻被網友們抨擊：「化妝師在做什麼」、「妮可基嫚突然老得很快」，原來在鏡頭的放大檢視下，此次典禮中妮可基嫚的妝容特別厚重、顯老，髮型也未修飾到線條，看起來比平常老了10歲！

▲在電影劇照、畫報中毫無瑕疵的模樣美翻眾人。（圖／翻攝自《水行俠》劇照、IG@nicolekidman）

由於大家對妮可基嫚平常在影視作品中的高水準美貌已習以為常，讓人忘記她其實已經52歲了，即使未修圖、喬角度，也是非常好的狀態了，這次在《重磅腥聞》首映典禮中被網友批評顯老：「突然老得很快」、「飄阿嬤味」，原因其實有兩個：

在 Instagram 查看這則貼文 Nicole Kidman（@nicolekidman）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 11 日 下午 3:36 張貼

▲妮可基嫚近日帥氣出席電影首映，妝髮卻都受到網友批評。（圖／達志影像，以下同）

1. 腮紅太厚重、位置不對

隨著年紀上升膠原蛋白難免流失、皮膚變得鬆弛，使得妮可基嫚的顴骨較突出、臉頰消瘦，看起來就會顯得蒼老，但是化妝師不但沒有利用妝容修飾，反而下了重手在腮紅上，且剛好刷在顴骨位置，讓視覺上更突出，導致和瑪格羅比（Margot Robbie）、莎莉賽隆（Charlize Theron）同框看來特別顯老。

太過紅潤的腮紅會顯得老氣，且應該凸顯妮可基嫚白皙肌膚的優勢，運用淡淡的腮紅並模糊顴骨邊界感，就能襯托出妮可基嫚本身的氣質。

2. 髮型沒有修飾效果

除了化妝師被質疑外，網友們也認為：「髮型師在混吧？」，由於妮可基嫚的臉頰消瘦，正面看會顯得下顎線條很明顯、寬大，讓臉型有點偏方，髮型方面卻絲毫沒有修飾，整個往上梳的瀏海雖然製造出頭頂的蓬鬆效果，兩側卻看起來髮量稀少，也沒有修飾到臉型輪廓。

以往妮可基嫚的頭髮造型中，會讓長瀏海垂墜在臉頰兩側，不僅遮住凹陷感，也能修飾下顎線條。

▲（圖／翻攝自IG@nicolekidman）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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