一半的人都搞錯！卸妝膏其實不油膩，連難卸睫毛膏都清潔溜溜

▲徹底卸妝是清潔肌膚的第一步。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

訪問眾多女星，她們回家的第一件事情就是卸妝，可見清潔對肌膚重要性。坊間卸妝品琳瑯滿目，乳、霜、水、油各有所長，有沒有一款能集所有優點於一身？東森自然美推出超效保濕按摩卸妝霜，一沖水就能快速乳化，連難卸的眼妝、唇妝都能卸得毫不費力。

▲自然美運用嶄新技術，讓卸妝變得更容易。（圖／品牌提供）

自然美將雙向乳化科技第一次用在卸妝膏劑型，超效保濕按摩卸妝膏萃取天然植物精萃，搭配按摩手法放鬆臉部肌肉，可以輕鬆卸除粉底、口紅與眼影等彩妝，甚至是難卸的眼線液、睫毛膏、髒污與角質層污垢也能乾淨卸除。使用過程有著淡淡的薰衣草香，卸妝後不感到油膩與乾澀，體驗前所未有的卸妝力與保濕感。

▲一抹就化開慕斯質地。（圖／記者曾怡嘉攝）

沒有卸妝油的油膩感，還能補強卸妝水的潔淨力度，超效保濕按摩卸妝膏適合全膚質使用，更推薦乾燥或偏熟齡肌膚。可輕易推開的膏狀質地，不須過度施力搓揉，使用後的保濕度更高，也推薦敏感性肌膚使用，

使用時將手洗淨後擦乾，臉部也保持乾燥，取出適量卸妝膏，先用手心溫度稍微軟化卸妝膏，接著塗抹在臉上，由內而外輕輕推勻，用畫圈按摩的方式卸除彩妝，最後再用清水洗淨。

▲不含皂性，連問題肌膚都可使用。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

卸除臉上彩妝之後，推薦使用不含皂鹼的超效保濕水光潔顏乳完成潔顏儀式，添加ECOCERT有機認證的天然椰子油所提煉出的天然界面活性劑，能徹底清除角質層中殘留的汙垢，洗臉後不會產生乾澀及緊繃感，讓肌膚變得柔嫩舒爽，因不含皂性，敏感、粉刺或痘痘肌都適用。

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