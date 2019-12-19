fb ig video ETtoday search mobile

一半的人都搞錯！卸妝膏其實不油膩，連難卸睫毛膏都清潔溜溜

> >

▲▼ 卸妝膏其實不油，一半人都搞錯！ 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲徹底卸妝是清潔肌膚的第一步。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

訪問眾多女星，她們回家的第一件事情就是卸妝，可見清潔對肌膚重要性。坊間卸妝品琳瑯滿目，乳、霜、水、油各有所長，有沒有一款能集所有優點於一身？東森自然美推出超效保濕按摩卸妝霜，一沖水就能快速乳化，連難卸的眼妝、唇妝都能卸得毫不費力。

▲▼卸妝膏其實不油，一半人都搞錯！ 。（圖／品牌提供）

▲自然美運用嶄新技術，讓卸妝變得更容易。（圖／品牌提供）

自然美將雙向乳化科技第一次用在卸妝膏劑型，超效保濕按摩卸妝膏萃取天然植物精萃，搭配按摩手法放鬆臉部肌肉，可以輕鬆卸除粉底、口紅與眼影等彩妝，甚至是難卸的眼線液、睫毛膏、髒污與角質層污垢也能乾淨卸除。使用過程有著淡淡的薰衣草香，卸妝後不感到油膩與乾澀，體驗前所未有的卸妝力與保濕感。

▲▼卸妝膏其實不油，一半人都搞錯！ 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲一抹就化開慕斯質地。（圖／記者曾怡嘉攝）

沒有卸妝油的油膩感，還能補強卸妝水的潔淨力度，超效保濕按摩卸妝膏適合全膚質使用，更推薦乾燥或偏熟齡肌膚。可輕易推開的膏狀質地，不須過度施力搓揉，使用後的保濕度更高，也推薦敏感性肌膚使用，

使用時將手洗淨後擦乾，臉部也保持乾燥，取出適量卸妝膏，先用手心溫度稍微軟化卸妝膏，接著塗抹在臉上，由內而外輕輕推勻，用畫圈按摩的方式卸除彩妝，最後再用清水洗淨。

▲▼ 卸妝膏其實不油，一半人都搞錯！ 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲不含皂性，連問題肌膚都可使用。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

卸除臉上彩妝之後，推薦使用不含皂鹼的超效保濕水光潔顏乳完成潔顏儀式，添加ECOCERT有機認證的天然椰子油所提煉出的天然界面活性劑，能徹底清除角質層中殘留的汙垢，洗臉後不會產生乾澀及緊繃感，讓肌膚變得柔嫩舒爽，因不含皂性，敏感、粉刺或痘痘肌都適用。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

卸妝油, 卸妝, 潔顏乳, 東森自然美
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

台北101觀景台2020全年「打5折」　12歲以下免費入場

台北101觀景台2020全年「打5折」　12歲以下免費入場

2020十二星座愛情運勢大解析　巨蟹貴人是伴侶、水瓶不小心就閃婚

2020十二星座愛情運勢大解析　巨蟹貴人是伴侶、水瓶不小心就閃婚

最受異性歡迎的4大星座！處女超貼心、第二名外型就很吸睛

最受異性歡迎的4大星座！處女超貼心、第二名外型就很吸睛

對「預言」特別迷信　算命時最容易對號入座的星座TOP 3　 拍照擺動作超尷尬　10個萬用Pose技巧學起來，簡單拍出自然網美照 2019韓劇12月追劇清單！玄彬與孫藝真《愛的迫降》上演富家女禁忌之戀 一餐不到400大卡！小紅書瘋傳「減肥拌飯食譜」健康還能吃飽 冬天保濕都沒用？試試韓妞超夯「7水保養法」　連鄧紫棋都誇神奇 快訊／ZARA換季特賣下殺5折　今晚21點網路先開跑 外表老實「內在花心」星座男Top 3 ！巨蟹中央空調、水瓶善於偽裝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面