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南韓設計師打造「吐司包」意外爆紅　療癒模樣暖化20萬網友

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編輯／Ann

英國時裝品牌REJINA PYO說起來有些陌生，成立於2011年，短短十年不到就在南韓設計師的巧手下，一躍而上倫敦時裝周，IG擁有超過20萬粉絲人氣不可小覷，近期包款「Toastie Bag」更以可愛的黃金吐司造型，擄獲大批粉絲，引發熱烈討論。

▲rejinapyo 。（圖／翻攝自IG@rejinapyo）

▲REJINA PYO設計師時常在生活化設計融入搞笑靈感，實用又好看的「冰枕包」就是例子。（圖／翻攝自IG@rejinapyo）

REJINA PYO的南韓設計師畢業於 Central Saint Martins（中央聖馬丁藝術與設計學院），旗下包款生活化之餘注入不少獨特靈感，繼日前的「冰枕包」，簡約搞笑的設計，迎來了這回的爆紅之作「Toastie Bag」，就以大眾每天早晨的吐司為靈感，設計了多款吐司包，包款以吐司方正輪廓賦予其斜挎性能，細長背帶搭配金黃的包身，再印製上品牌Logo打造精緻度，讓人直呼療癒。

▲rejinapyo 。（圖／翻攝自IG@rejinapyo）

▲rejinapyo 。（圖／翻攝自IG@rejinapyo）

▲rejinapyo 。（圖／翻攝自IG@rejinapyo）

▲多款吐司包誕生，手提肩背都可愛爆棚。（圖／翻攝自IG@rejinapyo）

此外，為了仿照吐司切片之後的厚度，將包包打造成「片狀」更是別出心裁，上方則巧妙的藏進了金色拉鍊，不僅迎合了小包當道的趨勢，也完美還原食物模樣，形象照更是直接講它摻雜在吐司之中，逼真到讓人差點看錯，如此會心一笑的設計，也引來網友直呼，「太可愛」、「療癒功能很強」、「吐司控開團了！」

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關鍵字：

REJINA PYO, Toastie Bag, 吐司, 包包
fashion.net

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