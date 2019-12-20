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米奇米妮鼠年報到！　HOLA熱銷窗花把傳統變可愛

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▲HOLA與迪士尼聯名的鼠年春節系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA與迪士尼聯名的鼠年春節系列，滿滿可愛風格。（圖／HOLA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

豬年即將在一月底走近尾聲，即將迎來鼠年的農曆年，居家通路HOLA與迪士尼聯手，再推旗下「當家花旦」米奇米妮聯名，剛好迎來鼠年話題，推出大人風格的居家單品，囊括客廳、餐桌、臥室的18款居家用品，還有去年熱銷的超可愛窗花，再加碼購物回饋，即起至2020／1／23全館單筆消費滿3,000元送300元折價券。

▲HOLA與迪士尼聯名的鼠年春節系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA與迪士尼聯名的鼠年春節系列。（圖／HOLA提供）

迎接鼠年還有什麼比米奇米妮主題更可愛呢？在農曆年除舊佈新之際，HOLA特別號召米奇控快來買新貨啦！本次的聯名商品首度推出懶骨頭，讓你宅在家也很輕鬆，此外還有堆疊式抽屜櫃、漢堡椅等可選擇；家飾佈置類則有造型壁鐘、門簾、寢具、刮泥墊等。

▲HOLA與迪士尼聯名的鼠年春節系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA與迪士尼聯名的鼠年春節系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA與迪士尼聯名的鼠年春節系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA與迪士尼聯名的鼠年春節系列。（圖／HOLA提供）

另同步推出多款個人生活雜貨，從隔熱手套、悶燒罐、不鏽鋼保溫杯、餐碗、餐墊、杯墊、抱枕、手插枕、暖腳枕、購物袋等，絕對讓你能好好補新貨，去年上市一周即銷售一空的HOLA獨家設計米奇系列窗花，今年再推出新款式，從放鞭炮、團圓圍爐、走春祈福主題都囊括，將傳統習俗融入並兼具可愛的設計，絕對讓你的春節很時髦。

▲HOLA與迪士尼聯名的鼠年春節系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA與迪士尼聯名的鼠年春節系列。（圖／HOLA提供）

HOLA表示，2020年農曆新年提早於1月報到，即起順勢推出歲末購物回饋，2020／1／23前，推出全館單筆消費滿3,000元送300元折價券；2020／1／1前全館單筆消費滿5,000元，再加送100元折價券。

關鍵字：

HOLA, 聯名, 米奇, 米妮, 迪士尼, 窗花
fashion.net

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