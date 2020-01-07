日本女性嚮往老公的職業Top3　律師讓人又愛又恨、第一名「功能」很強大

▲另一半從事的工作，是找對象時的條件之一。（圖／翻攝自Unsplash）



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在挑選交往對象時，對方的職業也會列入考量因素之一，不管是收入、生活作息還是對家庭的幫助，都會成為將來如何一起生活的參考。日前日本求職網《Samurai Job》便釋出了一項「嚮往另一半的職業」訪問調查，調查對象以20～30歲女性為主，以下就來看看日本女性們最嚮往從事什麼樣工作的人當老公。

NO.1：建築師

調查結果中有42％的女性都投給了「建築師」，可以說是壓倒性的勝利，而選擇建築師的女性也分享原因：「可以住在一個漂亮的家中」、「可以和老公一起設計夢想中的房子」。除了高薪之外，多數女性認為，有個建築師老公，可以幫你實現想像中家的模樣，且住在自己設計的房子中最實用、最沒有疑慮。

▲男性的職業別對女性來說，有加分也有扣分。（圖／翻攝自《凪的新生活》劇照）



NO.2：律師

選擇律師的則有26％，女性普遍認為律師十分富有，且認為他們懂得多，擅於解決問題，「未來如果遇到法律問題，可以免費幫助我」。

▲（圖／翻攝自《Innocence 冤罪律師》劇照）



有趣的是，在「最不喜歡的另一半工作」排名中，律師竟然也居第一名，雖然律師的薪水多，但是女性也擔心老公太忙，忙到沒時間回家，或是會經常被捲入紛爭中。

NO.3：稅務會計師

第三名稅務會計師僅11％，同樣被認為「看起來富有」，且未來在金錢、理財方面的問題都能得到最一流的幫助。

▲律師讓人想交往又怕他太忙。（圖／翻攝自《半澤直樹》劇照）



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