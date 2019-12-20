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網友公認innisfree必買經典！3大好物一次打包　限量50組超狂特價

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▲網友公認innisfree必買3大經典好物。（圖／翻攝IG）

▲網友公認innisfree必買3大口碑好物，你都用過了嗎？（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導

韓系美妝品牌innisfree近年來網路聲勢越來越旺，不僅彩妝品賣得嚇嚇叫，護膚保養系列也有大批死忠粉絲，媲美專櫃的實用品質和平易近人的價格，高CP值也帶來高人氣，尤其以下3個人氣商品，在美妝版上被推爆，更是網友公認的必買經典好物，Her和她的「周末超殺快閃店」限時推出經典組合，直接幫妳把3樣必買商品打包在一起，限量50組、價格超優惠，一定要搶。

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▲Her和她innisfree組合。（圖／公關照）

▲innisfree礦物質控油蜜粉（左起）、超級火山泥毛孔潔淨面膜、綠茶籽保濕精華液，組合原價NT$1720；「Her和她」特價NT$1199。點我購買。

網友最愛開架保濕精華

說到innisfree經典代表商品，就不能不提到綠茶籽保濕精華，它不僅是許多人第一次接觸innisfree的入門款，更是許多小資女、學生族最愛的開架保濕精華。萃取自韓國濟州島美肌綠茶，可快速補水保濕的輕盈質地，可作為前導精華，也可當作保濕精華，加上平易近人的白菜價，深受網友喜愛。

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▲網友公認innisfree必買3大經典好物。（圖／翻攝IG）

▲innisfree 綠茶籽保濕精華，80ml，NT$920；「Her和她」特價NT$668點我購買。

骨灰級高CP值蜜粉

紅了很久的無油無慮礦物控油蜜粉，是網路上聲量超高的人氣蜜粉，含有礦物質控油成分和皮脂吸附粉的雙重控油音子，可快速吸收油脂，打造柔軟霧面肌膚。除了用在臉上定妝、控油，更能化身為急救用乾洗髮，讓出油髮絲一秒恢復乾爽蓬鬆，超多種用法絕對是人氣歷久不衰的原因之一。

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▲網友公認innisfree必買3大經典好物。（圖／翻攝IG）

▲innisfree礦物質控油蜜粉，5g，NT$300；「Her和她」特價NT$228。點我購買。

平價好用的粉刺吸塵器

粉刺毛孔是非常多台灣女生最困擾的肌膚問題，也讓innisfree火山泥潔淨面膜在台灣還沒引進之前就擁有眾多粉絲，是代購超常被詢問的熱門商品。運用濟州島特有火山泥，擁有毛孔收斂、調節皮脂分泌、去除老廢角質、吸附粉塵、改善黑頭粉刺、深層清潔、清涼降溫、改善膚質、提亮膚色、增加毛孔彈力等10大功效，是可一次解決各種毛孔問題的全方位毛孔調理面膜，在Dcrad、Ptt美妝版上也擁有超多好評。

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▲網友公認innisfree必買3大經典好物。（圖／翻攝IG）

▲innisfree 超級火山泥毛孔潔淨面膜，100ml，NT$510；「Her和她」特價NT$385。點我購買。

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▲Her和她innisfree組合。（圖／公關照）

▲Her和她innisfree組合。（圖／公關照）▲innisfree礦物質控油蜜粉（左起）、超級火山泥毛孔潔淨面膜、綠茶籽保濕精華液，組合原價NT$1720；「Her和她」特價NT$1199。點我購買。

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