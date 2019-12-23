梵克雅寶動物胸針萌翻　小豬、鴨子入列搶新客

▲梵克雅寶Lucky Animals胸針添新作，一樣超可愛。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）2017年推出Lucky Animals系列胸針，以招牌的金質圓珠勾勒出小動物的輪廓，再鑲嵌精選色彩飽和的硬寶石，構成一件件討喜的動物胸針。近日再添5位新成員，分別是烏龜、駿馬、貓熊、鴨子和小豬造型，生動的姿態配上大膽的配色，超萌！

▲梵克雅寶鑲嵌灰色珍珠母貝、孔雀石、青金石與縞瑪瑙鴨子胸針（左）220,000元，鑲孔雀石、白色珍珠母貝、縞瑪瑙的烏龜胸針220,000元。

▲梵克雅寶鑲嵌白色珍珠母貝與縞瑪瑙的貓熊胸針，220,000元。

從新款鴨子胸針就能領會梵克雅寶的活潑設計，鑲嵌灰色珍珠母貝、孔雀石、青金石、縞瑪瑙配色超搶眼，牠邁開步伐與張嘴的動感模樣讓人感受到歡愉氣氛；駿馬胸針的紅玉髓、縞瑪瑙組合、貓熊胸針的白色珍珠母貝與縞瑪瑙則以對比色吸引目光，而單色寶石不單調，因為寶石的色澤、紋路各有巧妙，在鑲灰色珍珠母貝的小豬以及綠色孔雀石的烏龜胸針，盡顯寶石之美。

▲玫瑰金鑲灰色珍珠母貝與縞瑪瑙的小豬胸針（左）203,000元，鑲紅玉髓、縞瑪瑙的駿馬胸針220,000元。

同為法國珠寶名家的Boucheron，也熱愛動物主題設計，至今已發表超過50種動物作品，例如玫瑰金打造的刺蝟戒指，就是令人戴著想摸呀摸的可愛之作；日本珍珠品牌MIKIMOTO不定時也放送驚喜，推出18K白金鑲鑽的鯨魚胸針，展現品牌與海洋的連結。

▲MIKIMOTO鯨魚造型鑽石胸針（左）119,000元，Boucheron刺蝟戒指176,000元。（圖／MIKIMOTO、Boucheron提供）