LIFE・經典／世界最薄摩天樓　要價16.5億元的紐約天際之巔

▲紐約111 west 57th street。（圖／翻攝SHoP Architects官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

這座名為「111 west 57th street」的大樓，將重新定義美國紐約的高樓建築，座落在中央公園的附近，1428英呎、折合約435公尺高的大樓，僅比台北101大樓低了15%，約莫是82層樓的高度，這讓它在有限的地基格局之下，看起來異常的脆弱，然而，它仍在今年10月底封頂，預計2020年將正式完工。

111 west 57th street有另一個暱稱為「Steinway Tower（史坦威大樓）」，原因在於它是由1925年落成的史坦威大廈所改建，座落在紐約第六大道跟第七大道之間，正好在中央公園的中心位置，然而對於紐約來說，史坦威大廈則是傳統藝術建築的標的設計，對於要改建這樣一個經典建築，無法僅用「新穎」來取代一切。

接下重任的建築事務所SHoP，與室內設計公司studio sofield以「經典紐約」為主題，用舊建築創造新的時刻作為發想概念，融合空間跟大樓外觀，打造流線般的線條，就像鋼琴內裝置的弦一樣，訴說著史坦威品牌的歷史。

大樓外觀以上千萬片的鑄板進行裝飾，每片鑄版有著不同角度，需要獨立製作，陶土做成的鑄版搭配溫和反射著光的銅作為外牆裝置，讓整棟建築擁有著歷史意義與美觀的存在，在紐約的天際線中除了細長的建築物本身，還有反射著淡淡光線、象徵琴弦的設計特色。

這座結合新建築與舊史坦威大樓的111 west 57th street，因為纖細的設計，作為住宅大樓，一層僅有一戶進駐，在高樓層的住戶，將可360度收錄紐約市的美景，當然其中有一面是奢侈的中央公園，彷彿整個世界都在你腳下。

▲一片要價數十億美金的美景。

想當然爾，價格也要價不菲，在房地產瞠目結舌的紐約，111 west 57th street一個住宅單位目前開價是1600萬元美金起跳，折合台幣約4.8億元，而他們裡面也有單戶要價16.5億元的選擇。