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雅頓「神奇萬用霜」變可愛了！除了護膚竟還能「重塑眉型」

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▲▼雅頓「神奇萬用霜」推可愛聯名版 。（圖／品牌提供）

▲粉紅色的童趣設計，讓人眼睛一亮。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

雅頓八小時潤澤霜一直以多用途著稱，上市近一世紀來是全球愛美人士的必需品。2020 年品牌與來自義大利米蘭的插畫家Olimpia Zagnoli 合作，推出「八小時潤澤霜」聯名限量版包裝，以鮮豔俏皮的設計為品牌經典增添活潑趣味。

1930 年，伊麗莎白雅頓品牌創辦人雅頓夫人為了舒緩足部受傷的馬，親自研發一款軟膏，據說某次雅頓夫人造訪位於肯塔基州的馬廄時，現場有位顧客的幼子不慎跌倒擦傷膝蓋，雅頓夫人便拿出這款軟膏為其塗抹，八小時後孩子的膝蓋痊癒了，這款軟膏自此獲得了「八小時潤澤霜」美名。

▲▼雅頓「神奇萬用霜」推可愛聯名版 。（圖／品牌提供）

▲Olimpia Zagnoli 本來就是雅頓八小時系列的愛用者。

義大利米蘭的插畫家Olimpia Zagnoli ，以鮮豔的色彩、大膽的剪影畫風而聞名，擅長將靈感化為創作，此次與伊麗莎白雅頓合作，以童趣的大紅色、桃紅色圓圈圖樣代表著「無限」，讓八小時潤澤霜擁有更多可能性。

▲▼雅頓「神奇萬用霜」推可愛聯名版 。（圖／品牌提供）
▲用代表無限可能的圓圈和最愛的粉紅色和品牌致敬。

「八小時潤澤霜」添加凡士林、水楊酸與維他命E等多種特效滋養成分，兼具潤澤、修護和舒緩功效，全身上下每一吋肌膚皆可使用，如此神奇的萬用霜有以下八種使用方式，風靡全球近一世紀。

▲▼雅頓「神奇萬用霜」推可愛聯名版 。（圖／品牌提供）

▲八小時潤澤霜 x Olimpia Zagnoli聯名限量版，50ml，1,050元 。（2020年1月上市）

輕傷急救：緩解輕微的肌膚刺激及乾裂。舒緩輕微燙傷、曬傷、風傷、破皮和擦傷引起的脫皮。

局部打亮：可塗抹在眼部、臉頰、雙唇、鎖骨甚至腿部，創造水潤光澤感

機艙保濕：在乾燥的機艙內為肌膚保濕，對抗飛行引起的肌膚缺水問題。

滋潤髮絲：滑順秀髮並滋潤乾燥的髮尾。

軟化指緣：軟化乾燥的指緣，使指甲呈現美觀。

足部護理：修護腳跟並軟化腳底，不論什麼季節都擁有平滑美足。

曬後舒緩：鎮定、舒緩曝曬於陽光後的乾燥肌膚。

雜眉救星：使眉毛服貼，整塑完美眉型。

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關鍵字：

雅頓, 八小時潤澤霜, 聯名
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