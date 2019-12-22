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韓妞私藏2招innisfree綠茶籽精華神用法　保濕效果好到肌膚超水嫩

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▲Her和她 innisfree。（圖／公關照）

▲innisfree礦物質控油蜜粉（左起）、超級火山泥毛孔潔淨面膜、綠茶籽保濕精華液，組合原價NT$1720；「Her和她」特價NT$1199點我購買。

記者張毓容／台北報導

在美妝版上人氣居高不下的韓系美妝品牌innisfree，從彩妝、保養到香氛，商品數量多不勝數，其中高人氣好物也是不少，像是綠茶籽精華、火山泥毛孔面膜和超多功用的控油密粉，網上好評口碑超多，更被網友視為品牌必買3大經典商品，清潔、保濕到美肌上妝全都有，「Her和她」的周末超殺快閃店，正推出3大經典的超級特惠組合，只要1199元，僅限量50組，趕緊手刀搶。

▲韓妞私藏2招innisfree綠茶籽精華神用法。（圖／翻攝IG）

▲innisfree綠茶籽保濕精華韓妞都「這樣用」，補水保濕超有感。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial，以下同）

火山泥毛孔面膜能去除老廢角質、改善油脂分泌，把清潔這一步做得完善，礦物質控油蜜粉更是小資女人手一盒、包包裡必備的好物，尤其讓瀏海蓬鬆的妙用，更讓人稱奇。至於綠茶籽保濕精華，堪稱innisfree最出名的入門款明星商品，優秀的保濕滋潤效果讓許多人愛不釋手，除了拿來在精華液步驟時使用，對保養向來很有獨門見解的韓妞，竟還有2招讓補水保濕效果再提升的隱藏用法，用了就有感，肌膚水嫩到會發光。

▲韓妞私藏2招innisfree綠茶籽精華神用法。（圖／翻攝IG）

加乘面膜功效

韓妞在敷面膜前，會先在全臉擦上一層綠茶籽精華打底，容易乾燥的局部會多塗一些，接著再敷上面膜，尤其是臉部特別乾或肌膚很需要補水的時候，更會這麼做。這樣可幫助後續面膜精華更容易吸收，同時提升補水保濕效果，就算敷的是美白、抗老面膜，也不用怕保濕度不夠。 

▲韓妞私藏2招innisfree綠茶籽精華神用法。（圖／翻攝IG）

妝前保濕打底

許多網友都很推妝前保養使用，可讓後續底妝更服貼，而除了直接抹開外，韓妞還會在較乾燥的局部薄薄敷上一層綠茶籽精華，敷個3～5分鐘再推開或用化妝棉將多餘精華擦掉，之後上妝不僅更服貼，容易卡份、脫皮的問題也能獲得改善，妝感也更自然透亮。

集結所有綠茶系列精髓於一身的綠茶籽精華，萃取自具有卓越保濕、補水效果且富含氨基酸的濟州美肌綠茶，輕盈好吸收的質地可於化妝水前使用，為肌膚補充水分，幫助後續保養品吸收，不論當作前導精華或保濕精華使用，都能滋潤肌膚，使肌膚水嫩透亮。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her和她innisfree組合。（圖／公關照）

▲innisfree礦物質控油蜜粉（左起）、超級火山泥毛孔潔淨面膜、綠茶籽保濕精華液，組合原價NT$1720；「Her和她」特價NT$1199。點我購買。

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關鍵字：

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fashion.net

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