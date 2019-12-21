迪麗熱巴戴500萬珍珠緞帶秒變公主　MIKIMOTO推甜美親民版

▲迪麗熱巴配戴MIKIMOTO全新Jeux de Ruban系列珠寶，珍珠頭飾尤其亮眼，4,950,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

高級訂製服的細膩做工不斷啟發珠寶創作，特別是線條優美的緞帶，不約而同成為梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）與MIKIMOTO的設計主題，前者呈現鏤空絲帶造型的Contes d’Hiver系列，MIKIMOTO則結合招牌的珍珠創作Jeux de Rubans系列，由亞洲區代言人迪麗熱巴示範當中的頭飾、珍珠長鍊，秒變公主。

▲梵克雅寶Contes d’Hiver Between the Finger Ring指間戒（左），耳環590,000元。（圖／梵克雅寶提供）

迪麗熱巴所戴MIKIMOTO Jeux de Rubans 頂級珠寶系列頭飾由珍珠串成髮箍，蜿蜒的鑲鑽線條纏繞其上，再從側邊繫上蝴蝶結垂墜而下，讓五官精緻的迪麗熱巴更顯甜美，此款設計身價近500萬元；品牌由此延伸推出更適合日常、價位更親民的緞帶造型日本Akoya珍珠項鍊吊墜、戒指與耳環。

▲MIKIMOTO Jeux de Rubans日本Akoya珍珠及鑽石耳環（左）280,000元，吊墜237,000元。

MIKIMOTO同出推出有多種戴法的造型耳環，一款是應景的雪花鑽石珍珠耳環，可取下珍珠單戴鑲鑽雪花作為貼耳耳環；另一款多層次長耳環則可拆成3個部件，自由疊搭創造出4種以上的佩戴法，珍珠設計不僅優雅，也變得活潑、更有趣。

▲MIKIMOTO珍珠多層次長耳環（左）54,700元，雪花鑽石造型珍珠耳環72,600元。