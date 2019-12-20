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一個人更好！盤點9個單身好處，第1個真的超有感

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▲▼一個人更好！盤點9個單身好處。（圖／Unsplash）

▲單身好處多多，年底不用急著脫單。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

又到了年末，聖誕節、跨年等假期又來報到！看到路上雙雙對對情侶，你也覺得孤單覺得冷嗎？先別急著羨慕別人，單身其實好處多多，你知道幾個？

1.可以多存錢

談戀愛其實是高消費活動，花錢置裝、打點自己，買禮物送給另一半都會讓你存不了錢。單身能讓戶頭存款直線上升，存的錢或許還能讓你多去一次旅行．

▲▼一個人更好！盤點9個單身好處。（圖／Unsplash）

2.盡情做自己

單身是最重要的事情就是把自己顧好，想吃的、想玩的都可以完全照自己想法，不需要勉強或是遷就他人。

▲▼一個人更好！盤點9個單身好處。（圖／Unsplash）

3.有更多私人時間

一個人其實不無聊，多出來的時間可以多充實自己，例如多看書、學習語文，安排多一點活動，多出去走走看看 有益身心。

4.擴展生活圈

很多人總嚷嚷著交不到新朋友，單身不就是交新朋友最好機會，再也不怕擔心另一半吃醋，利用一些社交活動多認識異性朋友有何不可。

▲▼一個人更好！盤點9個單身好處。（圖／Unsplash）

5.經營和朋友感情

有另一半時和姊妹聚會次數變少，要不然總是急急忙忙的結束，現在不需要和另一半報備行程，覺得空氣特別自由。

6.多陪伴家人

節日時不用陪男友，這時間可以拿出來多陪陪家人，有多久沒和爸媽一起好好吃頓飯了？

7.當個宅女也安心

有時候放假就是想發懶，哪裡都不想要去，就在家追追劇，開啟放假模式，不用化妝讓整個人都放鬆了。
 

8.想穿什麼都可以

有時候另一半總愛干涉穿著，這個不行、那個又太短，現在自己開心想穿什麼就穿什麼，不用再被管。

▲▼一個人更好！盤點9個單身好處。（圖／Unsplash）

9.睡眠品質變好

一個人的雙人床雖然有點空，但從另一個角度來看，再也沒人和你搶被子，也沒有吵雜的打呼聲，睡眠品質變得更好了。

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關鍵字：

單身, 戀愛, 好處, 分手
fashion.net

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