睡不好、睡姿差容易老！嬌蘭推「熬夜精華」，全面抵抗夜間老化

▲睡眠不足導致的夜間老化速度是日間老化的2倍。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

根據研究調查，每兩個女性，就有一位睡不好。當睡眠品質不佳，肌膚也會被連帶影響，針對這個狀況，嬌蘭開發「蘭鑽夜間肌膚保養程序」，搭配全新黃金夜間精華液與注氧引流超導黃金儀，助你一覺醒來緊實發光。

▲正因為睡不好，肌膚夜間修護尤其重要。（圖／品牌提供）

日曬會造成光老化，卻不知道熬夜或是睡不好也會使肌膚暗沉、膚色不均。而睡覺時的姿勢更是老化的原因，像是平躺容易使淋巴阻塞導致水腫，側睡或是趴睡時，枕頭會對臉部造成壓力，進而產生直向睡紋，事實上夜間老化速度甚至是光老化的2倍之多。

▲出乎意料的水感精華，能瞬間吸收確保有深層潤澤。（圖／記者曾怡嘉攝）

結合全新黃金複合萃取結合珍稀蘭花萃取的黃金夜間精華液，透過科技可使配方深入肌底，透過活膚呼吸科技，幫助肌膚提振大量活力，對抗老化跡象。採用嬌蘭前所未有的精華水乳配方，由直徑極小的微滴製成，配方觸感極為舒適，可加速肌膚的吸收，迅速滲入肌底。

▲搭配超導黃金儀居家按摩，促進肌膚微循環。（圖／記者曾怡嘉）

為了讓保養更有感，嬌蘭研究中心設計了「蘭鑽注氧引流超導黃金儀」，作為夜間呵護程序的核心支柱，可沿著淋巴系統的方向，進行調理按摩，提升臉部肌膚循環，讓隔天醒來後臉部更加緊緻透亮。

▲嬌蘭 蘭鑽黃金夜間精華液，30ml，19,900元、蘭鑽助氧引流超導黃金儀，3,450元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App