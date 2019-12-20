色塊巧拼頰彩超可愛！SUQQU春妝3大看點　日妞都在搶#08肉桂可可色

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記者張毓容／台北報導

一向給人優雅印象的日本質感美妝品牌SUQQU，2020春妝開啟大人系的玩色藝術，變得好俏皮，從色彩挑選、質地妝感到彩盤設計都好吸睛，不僅眼彩盤出現橘黃配紫色、桃紅配藍綠等鮮豔色彩，人氣頰彩盤也從經典漸層系變成好可愛的搶眼色塊巧拼感，還有全新柔霧光唇彩，擁有多支時下最夯的棕色系調色，尤其在日本、台灣預購都最熱門的超美#08肉桂可可色，一定要列為必搶頭號目標。

▲SUQQU 晶采柔艷唇膏，NT$1,900。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



1.濃郁又輕盈的柔霧光唇彩



日系妝容向來喜歡搭配水嫩透潤質感的唇妝，而這次SUQQU 2020春妝推出獨特的柔霧光感唇膏「晶采柔艷唇膏」，顛覆以往的清透水潤感，輕輕一抹就能帶出濃郁色澤，柔滑輕盈的質地延展性好，還帶有微微光感，擁有洗鍊感的柔霧妝效但卻不會讓人感到乾燥。

▲土橘色調的#08日本台灣都很夯，model唇上#02則是台灣預購熱門色；限定款3色。（圖／記者張毓容攝）



全新10色都經過精密色彩調配，每一色都是不挑膚色的百搭色，不論白皮黃皮或健康膚色，都能完美駕馭，其中不能錯過的當屬超美肉桂可可色#08，正是現在最夯的橘棕色調，不僅是日本最熱賣色號，也是台灣預購熱門色前3名。日本最熱賣Top 3色號為#08,#09,#04；台灣預購熱門色則是#02,#07,#08。

除了常態款10色外，還有肉桂裸色調的#101、黑醋栗紫色#102和香櫞橘色調#103等限定款3色。

▲SUQQU 晶采淨妍頰彩，NT$2,100。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



2.色塊巧拼頰彩



SUQQU超人氣的頰彩盤這次也大變身，一改以往的漸層設計，以同色調深淺兩色打造猶如摺紙正反兩面的拼色設計，頰彩盤瞬間變為可愛吸睛的彩色巧拼，單刷深色當腮紅修容，淺色打亮，也可混合兩色打造清透自然的暈染頰彩。

粉桃色拼淺粉色的#118可打造自然的紅潤血色感；橘色拼亮黃色的#119，可打造活潑明亮的頰彩，很適合搭配橙黃色系的眼妝或唇彩。

▲SUQQU 晶采立體眼彩盤，NT$2,600。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



3.亮麗彩色系眼妝



呼應大人系玩色，SUQQU經典4色眼彩盤推出2款搶眼鮮明的全新配色，質地綿柔輕盈，即使多層疊擦，妝感依舊潔淨鮮明。橙橘色調搭配紫色系的#15，可打造活潑甜美眼妝，限定色#130則是鮮豔粉紅色、濃灰和灰藍色的搭配，可打造俐落、洗鍊的酷感眼妝。

▲SUQQU 晶采艷光眼彩蜜，NT$1,400；晶采濃艷防水睫毛膏，NT$1,620。（圖／品牌提供）



除了亮麗鮮豔的眼彩盤，還有能自由玩色、帶著微燦光感的眼彩蜜和彩色睫毛膏，呼應濃郁柔霧光感雙唇。眼彩蜜共有典雅灰色#07、親膚裸色調#08、清透偏光亮澤的限定#108；濃艷睫毛膏則是#103深邃綠色調和#104高雅深紫色等2款限定色。

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