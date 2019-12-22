Dior頂級香氛世家終於來了！3大熱賣香氣、超美圖騰絲巾一次打包

▲Dior頂級香氛「香氛世家」終於正式登台。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

還沒上市，就搶先於今年度聖誕倒數月曆曝光的Dior頂級訂製香氛系列「香氛世家（Maison Christian Dior）」，在萬眾期待下終於正式登台！不僅打造了精緻華美的快閃店，更將國外有上市的品項幾乎全數引進，從22款香氛到香氛蠟燭等系列產品完整推出，甚至還搬來Mitzah絲巾，讓人一踏入就能享受一場時尚香氛之旅，不管是香氛控還是時尚迷，都很值得找時間來朝聖一下。

▲Dior 香氛世家系列-香氛，40ml，NT$3,250；香氛世家系列-香氛，125ml，NT$7,250。（圖／品牌提供）



迪奧香氛世家（Maison Christian Dior）是Dior延續「高級訂製香水系列」打造的頂級香氛系列，不僅有香水，更延伸出香氛皂、蠟燭、潤膚乳、香氛潔膚系列等，讓訂製香氛展現更多元的用香方式。

多達22種香氣的系列香氛，共有「果香花香調」、「清新花香調」、「馥郁花香調」、「性感花香調」與「東方花香調」五款香調，裝在簡約透明瓶身中，綻放出猶如彩虹般的繽紛色澤，每一款香氛都有獨樹一格的鮮明個性和故事，無論噴上哪一瓶，就像是穿上了香氛版的迪奧高級訂製服。

▲亞洲最熱賣三大香氣：幸運時刻、柯勒諾瓦和粉紅櫻花。（圖／品牌提供）



其中最不能錯過的香氣，非亞洲最暢銷三大香氛莫屬，像是綻放燦爛粉綠光的「LUCKY幸運時刻」，清新花香調凸顯摩登又若隱若現的鈴蘭香氣，是亞洲市場銷售第一；而靈感來自於迪奧先生最鍾愛的柯勒諾瓦莊園的同名款「LA COLLE NOIRE柯勒諾瓦」以千葉玫瑰的馥郁香氣，打造女人味十足的飽滿花香，是必收經典；柔和粉嫩的「SAKURA粉紅櫻花」，則是以玫瑰香調演繹櫻花的剛柔並濟之美，溫柔淡雅的香氣，是日本最熱賣的一款。

▲Dior 香氛世家精巧奢華香氛組，7.5ml X 8，NT$5,800。（圖／記者張毓容攝）



如果想要的香氣太多或是天生選擇困難的人，可先從這等比例縮小的「8小福」香氛組下手，一次就能擁有伊斯帕罕玫瑰、漫步曠野、喀什米爾、蒙田大道、晨露玫瑰、鑲銀木、夜之琥珀、粉紅櫻花等8款精選香氛。

▲「香氛世家快閃店」於信義新光A11館登場，更將精品Mitzah絲巾搬入店內。（圖／品牌提供、記者張毓容）



繼新加坡、上海、日本、韓國後，令人期盼已久的「迪奧香氛世家快閃店」也終於也來台，即日起至2020年2月29日，進駐台北新光三越信義A11館，以優雅白色大理石與蒙田灰牆面打造的舒適優雅空間，完整展示現有的22款香氛和香氛蠟燭、潤膚乳、潔膚產品，更會不定時更新引進最新款香氛。

Dior更特別將精品店內販售的Mitzah絲巾搬進快閃店，擁有26款英文字母和塔羅圖樣等共29款不同圖騰的奢華真絲Mitzah絲巾，噴上獨特香氛，不論是繞在頸間、點綴手腕或掛於包包上，都能讓你盡情享受香氛帶來的愉悅。

▲快閃店期間也推出限定活動，不僅有同比例縮小的精巧版香氛，也能享受精美法式禮盒包裝。（圖／記者張毓容攝）



除此之外，「香氛世家快閃店」也推出限定活動，不限金額，只要消費即可獲得「香氛世家針管香水」乙個；消費滿NT$4,500，可獲得「香氛世家香氛精巧版」乙個；消費任兩件香氛產品，就能享有精美的法式禮盒包裝。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App