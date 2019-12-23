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「1世代」哈利的指彩竟是黃色笑臉！網讚：最能駕馭美甲的男人

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▲Harry Styles 美甲。（圖／翻攝自Harry Styles IG）

▲Harry Styles不但擁有眾多粉絲，更是時尚界寵兒。（圖／翻攝自IG@harrystyles、Gucci官網）

記者王則絲／台北報導

前「1世代」（One Direction）團員、英國歌手Harry Styles（哈利史泰爾斯）的帥氣與才華擄獲眾多粉絲，陽剛與陰柔並存的氣質能夠駕馭不同類型的風格，使他成為各時尚品牌的寵兒。Harry Styles 體現了時尚不分性別，除了常以中性裝扮出席活動、拍攝畫報，還可以發現他經常在指甲上花心思，近期為宣傳新專輯，出席活動時被拍到換上了超可愛的美甲！

為宣傳新專輯《Fine Line》，近日出席表演活動時Harry Styles換上了這款吸睛的繽紛美甲，左手是超可愛的水果系列，右手則是以桃紅為基底，疊加藍色並寫上專輯名字，遠遠的看就十分顯眼。

對於搖滾歌手，尤其是Harry Styles 來說，擦上指甲油並不稀奇，只不過大部分的男生擦指甲油時還是會以深色、較不顯眼的為主。而平常以素色指彩為主的Harry Styles，近期的美甲趨勢越來越大膽可愛！甚至也可以當作女孩們的範本。

▲Harry Styles 美甲。（圖／翻攝自Harry Styles IG）

▲深色指甲油在男生身上較常見。（圖／翻攝自IG@harrystyles）

再往回推一個星期，Harry Styles 則是以這款「黃色笑臉」美甲拍攝一組時尚照，以及在推特上分享了專輯開箱，讓眾人的目光都被他的指甲給吸引住了！帥氣之中增添了俏皮感，可愛風格的黃色笑臉在他身上卻一點都不違和，網友也紛紛表示：「大概是最能駕馭指甲油的男生了！」還有粉絲打趣的說：「想要跟上Harry Styles的美甲風格很難，因為他每一週都換一次。」

▲Harry Styles 美甲。（圖／翻攝自Harry Styles IG）

▲Harry Styles 美甲。（圖／翻攝自Harry Styles IG）

▲俏皮的黃色笑臉款是也好適合～（圖／翻攝自IG@jennynails）

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關鍵字：

Harry Styles, 哈利．史泰爾斯, 美甲, 水果美甲, 笑臉美甲
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