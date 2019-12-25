男神山下智久操刀設計白色軍靴　鞋底藏「四字」原因曝光超感人

▲日本男神山下智久跨界為Onitsuka Tiger設計RINKAN BOOT™靴款。（圖／翻攝自山下智久IG、品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

日本男神山下智久出道22年，在不少迷妹心中屹立不搖，而今日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）也看上高人氣，推出聯名聯名靴款RINKAN BOOT™，就請來山下智久操刀設計，更暗藏許多男神有趣的創作故事在鞋款中，12月26日正式開賣。

▲山下智久出道22年迷妹無數。（圖／翻攝自山下智久IG、品牌提供）

Onitsuka Tiger（鬼塚虎）自7月起陸續發表與七位千禧年代設計師的限量聯名款，從CINOH、KKtP、CHRISTIAN DADA、STAFFONLY、KYE、sulvam，至今已推出六彈與新銳時尚品牌的聯名設計。終於來到第七回，由日本男神山下智久設計RINKAN BOOT™，擺脫一般軍靴沉悶印象，山下智久非常特別的選擇了白色，提及創作靈感，他表示，「你持續旅行，路途中結識各形各色的朋友、飽覽各地美景，而後你原先澄澈透白的心與思維，輕輕被旅途中相遇的原色沾染上其色彩，豐富了生命。」

▲RINKAN BOOT™設計聯名款鞋底藏著山下智久最喜歡的詞彙「Go Forward 勇往直前」。（圖／翻攝自山下智久IG、品牌提供）

縱觀此次70周年的RINKAN BOOT™設計聯名款，其靴筒較原始設計高出3公分，高筒靴的線條使輪廓更流暢，也能把褲管塞進靴內、配合更多元的穿搭，鞋底採二種異材質的白色設計，打造不同視覺享受，鞋面選用簡潔的白色天然皮革，經表面磨砂處理上腳十分柔軟，此外，山下智久也將自己喜歡的詞彙「Go Forward」注入鞋底，以「GFWD」代表著永遠期待的希望，鼓勵粉絲勇往直前。

▲山下智久將鞋款打造成白色，希望能在旅程之中累積更多印記，NT$5,200。（圖／翻攝自山下智久IG、品牌提供）

驚喜還不止於此，由於山下智久在他於西班牙旅遊時設計出這雙聯名靴款，南歐色彩斑斕的美景、以及樹上盛放的豔紅花卉讓他驚豔，所以他拍下花朵和當地鳳凰木的照片，並將此做為鞋盒上的圖騰設計，每個細節都可見男神用心，更具收藏價值，本系列將在12月26日至2020年1月31日於微風南山Atre店獨家限量販售，粉絲們千萬別錯過了。

▲PUMA LQDCELL x ONE PIECE代表「善與惡的最終戰鬥」。（圖／品牌提供）

與此同時，日本超人氣動漫《航海王》（ONE PIECE）風靡全球，PUMA與此合作也來到第三回，以鞋款PUMA LQDCELL x ONE PIECE「善與惡的最終戰鬥」為主題，更在鞋身加入了「神秘夜光骷髏」，即便漆黑夜晚也能發亮。

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