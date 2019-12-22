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迪麗熱巴罕見「胸前挖空」呼之欲出！美到上熱搜網驚：噴鼻血

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▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴罕見開深V引發熱議。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴無死角顏值總是引來熱議，18日出席品牌公開活動，就以一身JENNY PACKHAM薄荷綠長裙現身，不過焦點全在迪麗熱巴的好身材上，衣著的深V剪裁搭配透視效果讓豐滿上圍呼之欲出，尺度大突破直接登上熱搜。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴出席活動換上JENNY PACKHAM薄荷綠長裙。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴18日現身品牌活動，綁起可愛的公主頭，露出精緻五官，選擇JENNY PACKHAM薄荷綠長裙，與白皙肌膚相得益彰，勻稱的垂墜效果搭配裙身的漸層水鑽，讓迪麗熱巴走動之餘也閃閃發亮，當然最為突出的就屬上身的剪裁，採用了透視效果薄紗遮蓋鎖骨，深V線條遊走在下，讓迪麗熱巴的好身材更為明顯，豐滿上圍可以說是呼之欲出，對比過往活動上較為保守的迪麗熱巴而言，這一次可以說是開大絕，讓不少粉絲直呼驚艷。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴工作室釋出多張美照十分撩人。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

換個角度，迪麗熱巴工作室釋出多張精修美照，迪麗熱巴側躺在黑色幕布之中更顯耀眼，任憑頭髮自然散落在臉龐，改以纖細手臂支撐身體，前凸後翹的姿勢十分撩人，再加上超無害的笑容，大方秀出好身材，不僅與以往造型產生差距，也引起粉絲留言，「噴鼻血」、「以前不露顏值就巔峰了」、「迪麗熱巴沒有缺點。」

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關鍵字：

迪麗熱巴, 女星, JENNY PACKHAM, 長裙, 洋裝
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