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SPA足浴機讓你在家就能泡足湯！冬天最療癒的10樣電器必收

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▲暖冬家電 。（圖／ELLE提供）

雖然天氣還有些不穩定，但是氣溫確實有逐漸下滑的趨勢！你已經將冬裝都拿出來、準備迎接這個充滿節慶的時節了嗎？不過說到秋冬，冷颼颼的天氣有時真的很刺骨，尤其對手腳容易冰冷的女孩更是痛苦！於是在天氣還沒那麼冷之前，先來看看ELLE精選的幾樣暖冬家電，讓自己暖呼呼的舒服過冬！

1、天然木手持PTC陶瓷電暖器

▲暖冬家電 。（圖／ELLE提供）

日本電器品牌BRUNO 推出的手持電暖器很適合小空間使用，三段功率加上風扇，最遠可以吹出1.2公尺的暖風，除了能自己調整角度之外，傾倒的時候會有自動停止功能，使用上很安心。

2、日本毛毛弧形溫熱肩頸按摩枕

▲暖冬家電 。（圖／ELLE提供）

這一系列按摩肩頸枕有很多外觀設計，而這款則是日本限定的貴賓狗毛毛版超療癒呀！按摩的觸感就像是人手一般，肩、頸、腰、足都能夠使用，溫熱的觸感完全是下班後的救贖呀！

3、柔毛披蓋式電熱毯

▲暖冬家電 。（圖／ELLE提供）

寒流來臨的時候，真的是冷到披三件被子都嫌不夠，這時候就需要出動電熱毯！來自美國的品牌SUNBEAM 使用四段式熱力設計，使用3小時會自動關機，不怕不小心睡著後電熱毯持續加熱。

4、煥采溫熱手部按摩器

▲暖冬家電 。（圖／ELLE提供）

冬天最痛苦的絕對是容易手腳冰冷的女孩，手總是凍到發紅僵硬！這款手部按摩器不只冬天適合使用，使用增溫加熱護理，搭配護手霜的話會有更好的按摩效果，雙手就靠它來守護！

5、速熱暖暖寶

▲暖冬家電 。（圖／ELLE提供）

暖暖寶簡直女孩福音！除了冬天可以替雙手保暖之外，生理期來腹部不舒服時，也可以將暖暖寶放在口袋，有兩段溫度可以切換，最高能達60度！而且只要5秒雙面就都能加熱完成，冬天必備呀！

6、暖暖護腳套

▲暖冬家電 。（圖／ELLE提供）

光看這個護腳套就覺得超級溫暖，手腳容易冰冷的話，冬天就算窩在被子裡還是覺得腳涼颼颼，不論是睡覺前或是下班回家，都可以使用這款護腳套，擁有三段式熱度加上可以拆卸的內裡。

7、DOSHISHA 足部電暖器

▲暖冬家電 。（圖／ELLE提供）

上一款暖腳套有點偏居家，而這款足部電暖器俐落的外型就算帶到公司使用也不浮誇！原理採用42度循環溫熱風，就像是在泡足湯一樣好舒服，5分鐘就能快速加熱，使用過8小時會自動斷電，不使用的時候還能當作腳凳！

8、THANKO 溫泉泡腳機

▲暖冬家電 。（圖／ELLE提供）

先前才推出減醣電子鍋的日本創意公司THANKO也推出一系列暖冬家電！像這款泡腳機採用遠紅外線加熱，只要倒入水開啟開關，就能維持在約38到42度的溫度，就像泡溫泉一樣超舒服，療癒到會想天天使用呀！

9、THANKO 食物加熱板，售價日圓6,980（約NT$1,958）

▲暖冬家電 。（圖／ELLE提供）

除了保護手腳的電器之外，冬天另外一個困擾就是食物特別容易冷掉，而THANKO 推出的食物加熱板讓你持續擁有熱騰騰的美食，不論關東煮、清酒、馬克杯甚至是盛裝食物的紙盒，放上去就能維持熱度！

10、STAGG EKG 電子溫控手沖壺

▲暖冬家電 。（圖／ELLE提供）

冬天就是要來杯熱熱的飲料！電子溫控手沖壺不僅適合手沖咖啡，精準的溫度控制可以保持定溫一個小時在92度，茶飲或熱水都能輕鬆享用。

雖說這幾年因為氣候變遷，冬天的溫度似乎沒有降到讓人受不了，但是寒流來襲時還是會冷到牙癢癢呀！趁現在準備好入冬電器，跑腳機、按摩枕都能讓你的冬天過得更療癒～

TEXT／BY LEAH LEE　PHOTO／THANKO,LOURDES

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, 保暖, 家電, 暖冬家電
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