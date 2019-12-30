5大神級睫毛膏內行美妝控最愛　完整實測「不垂不暈、濃密纖長」

一支抗暈同時刷起來又能纖長、濃密的神級睫毛膏完全是必備品！若是不想踩雷，鎖定內行彩妝師、美容編輯摯愛5支神仙級睫毛膏就對了！一起看看...

1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，8g，NT$350





最近台灣MIT開架品牌1028「飛激長瞬翹防水睫毛膏」在網路上的好評不斷！睫毛膏搭配無重力超長纖維的瞬翹防水定型配方，全面防水、耐汗、抗皮脂，更能順勢強力拉提下垂睫毛，完整包覆睫毛營造超強捲翹定型效果。

刷頭設計：特別為亞洲眼型獨家量身設計，「2.6cmX0.3cm極細筆直刷頭」，無論平刷、直刷都很好掌握手感，即使用於下睫毛眼皮也不容易沾染，更無須擔心蟑螂腳的糾結困擾！

1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏實擦





1028這支飛激長瞬翹防水睫毛膏，不只是能刷出根根分明的超長美睫，抗暈表現也還不錯，刷上次可至少維持4小時以上，少數眼皮容易出油的人還是會稍微暈開一點，建議可以在刷完睫毛膏後壓一點透明蜜粉加強定妝力。

妝感：根根分明傘狀美睫

捲翹度：★★★★

濃密度：★★★

纖長度：★★★★★

抗暈：★★★★

防水防暈：★★★★

優點：纖長效果顯著、好卸除卻不容易暈開讓許多懶女生被圈粉！刷頭大小剛剛好，連下睫毛都能完整刷到。

RMK 霧采睫毛膏，6g，NT$1,350 #01霧黑





日系美妝品牌RMK這支超經典睫毛膏 是許多美容編輯及資深彩妝師私下不斷回購的神級彩妝品之一。更是RMK櫃上默默賣到一支難求的人氣品項之一！

刷頭設計：採用短毛刷頭與長毛刷頭合而為一的W雙刷毛型態。短毛刷頭讓睫毛膏徹底密著睫毛根部，再運用長毛刷頭將睫毛均勻梳展至尾端延伸，打造出纖長的根根分明與濃密感印象。

RMK 霧采睫毛膏N實擦

這一支RMK討論度或許沒有Kiss Me及其他開架牌來的熱烈，卻是資深美容人士人手一支的神級單品，輕輕一刷就能打造纖長硬挺的漂亮睫毛，每一個睫毛也都能均勻沾上睫毛膏不結塊，同時持妝度表現也佳。

妝感：乾淨利落的纖長濃黑美睫

捲翹度：★★★★

濃密度：★★★★

纖長度：★★★★★

抗暈：★★★★★

防水防暈：★★★★

優點：重複刷上去會越刷越長不打結，同時兼具纖長。

ETUDEHOUSE 睫對出色～極限萌翹搶眼睫毛膏， 8g，NT$420





韓國ETUDE HOUSE回購率極最高的人氣睫毛膏！搭配極致抗暈的完美包覆定型配方，能強效對抗皮脂、汗水零暈染，維持宛如剛刷好的新鮮捲翹睫毛。

刷頭設計：獨創雙面動感刷頭設計，結合專利24小時捲翹技術，從睫毛根部緊密包覆拉提，打造萌翹美睫。以平面狀動感濃密刷頭先塑造根根分明的濃密效果，弧狀動感捲翹刷頭讓雙眼瞬間深邃捲翹有神。

ETUDEHOUSE 睫對出色～極限萌翹搶眼睫毛膏實擦





幾乎找不到缺點的高CP值睫毛膏，不論是刷頭設計、刷起來的效果都無可挑惕，捲翹度可維持許久，很適合夏季使用。

妝感：漂亮根根分明的捲翹美睫

捲翹度：★★★★

濃密度：★★★★

纖長度：★★★★

抗暈：★★★★★

防水防暈：★★★★★

優點：除了能刷出纖長睫毛，向上延伸的捲翹感效果也佳。

Kiss Me 花漾美姬新翹力濃密防水睫毛膏，6g，NT$390





添加快乾瞬間定型捲翹粒子、濃密粉末搭配超強防水粒子，除了能可刷出深邃濃密感長睫毛，也被眾多PTT、小紅書網友們稱為地表最防水、抗暈的睫毛膏！

刷頭設計：金字塔紡錘型刷頭精密溝槽設計，能準確沾取睫毛膏液，細緻刷毛使睫毛膏液能完整包覆睫毛，刷頭前端處，可輕鬆塗刷睫毛細微處與下睫毛。

Kiss Me 花漾美姬新翹力濃密防水睫毛膏實擦





Kiss Me睫毛膏一直以來都是出了名的防水抗暈，同時可以讓細小睫毛變得更濃黑纖長，因為有瞬間定型粒子，因此刷的時候盡量不要超過三層，免得讓睫毛結塊。耐汗、抗暈效果佳，適合天生眼皮容易出油、愛玩水的人使用。

妝感：粗黑濃密感強大，如果刷上第二層宛如假睫毛

捲翹度：★★★★

濃密度：★★★★

纖長度：★★★★

抗暈：★★★★★

防水防暈：★★★★★

優點：抗潑水、抗汗效果絕佳，同時也能創造濃黑得漂亮睫毛。

戀愛魔鏡 超現實激長睫毛膏，6g ，NT$340





自推出以來便是開架商城熱銷人氣睫毛膏！結合潤澤纖長成分與液體延展基底，能讓睫毛根根分明地纖長延展。透過珍珠光澤配方映射擴散的原理，讓睫毛在視覺上看起來更加濃密迷人！「防水捲翹固定技術」能防汗．防皮脂．防淚水，維持驚人向上飛翹度！

刷頭設計：「經典梳型刷」是整支睫毛膏經典又與眾不同的特色！刷子上還有纖維，可深入刷提細小睫毛。

戀愛魔鏡 超現實激長睫毛膏實擦





與上面四支相較，戀愛魔鏡的睫毛妝感較為低調，宛如天生自然長睫毛夾翹的風格，扁型梳子刷頭可避免睫毛形成蟑螂鬚角。唯一美中不足是濃密度不夠強。

妝感：日系低調根根分明睫毛，妝感偏自然

捲翹度：★★★★★

濃密度：★★★

纖長度：★★★★

抗暈：★★★★

防水防暈：★★★★

優點：捲翹度表現佳，可讓夾翹的睫毛維持長時間定型效果。

以上五款睫毛膏經過實測後，抗暈表現都相當好，容易出油的女生趕緊參考以上清單

TEXT／BY MICHELLE YANG PHOTO／ELLE、1028、KISS ME、ETUDE HOUSE、RMK、戀愛魔鏡、INSTAGRAM@RAEMI_LIP

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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