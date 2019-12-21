女友的聖誕禮物這兒挑！Diptyque藝術蠟燭、雪花秀花釉盒　絕美包裝先加分

美妝即藝術、藝術即美妝。讓人變美的美妝品本來就與藝術息息相關，不過在整個美容界，有幾個品牌特別致力於與藝術家們合作，打造出意圖使人收藏、捨不得使用、具有藝術品地位的美妝品！現在，就讓我們來看看非常值得關注的藝術魂品牌，在每年大家掃貨搶空前，這些絕對是行家提前就會卡位入手，也是你聖誕禮物最佳選擇！

SK-II 藝術魂爆發

SK-II青春露Fantasista Utamaro限量版（230ml）NT$6,250



SK-II每次與藝術家合作的限量青春露瓶身都是意想不到的驚喜！不知是巧合或品牌貼心安排，約莫每三四個月，也就是大約用完一瓶青春露後，就會有一新系列的限量包裝！

今年年底SK-II青春露更是大動作翻轉了青春露的經典形象，Fantasista Utamaro限量版通過漫畫、音樂、混合實境，重新打造PITERA™的給人的感覺，除了找來幾個在各領域有藝術氣質的明星拍攝廣告，還史無前例地創造性邀請日本首位虛擬網路名人IMMA加入廣告拍攝。除了瓶身上時而美麗時而有趣的圖案，其實SK-II每次的瓶身藝術都有其使命，大多都是圍繞在關於扭轉肌膚命運的隱喻暗示，讓人在每次使用這瓶精華液的時候，都會對皮膚再次加油打氣，充滿正能量和希望！

Diptyque帶來滿溢祝福的聖誕藝術蠟燭

diptyque聖誕限定幸運物蠟燭，NT$2,450



自2003年diptyque就開始邀請藝術家創作蠟燭上的圖騰，除了大量的法國當地藝術家，也曾邀到日本的藝術家皆川明合作繪製限量燭瓶，但是diptyque每年最值得被期待的絕對是它們的聖誕系列！

令人著迷的不僅是藝術家在蠟燭上的漂亮畫作，而是這些畫作通常後面都會隱藏著一個可愛的故事...

今年的藝術家Olaf Hajek在燭身上畫的是來自全世界象徵好運財富的幸運符，包括招財貓、幸運草，還有大象等...有些童趣又溫馨神秘的畫風，點亮蠟燭時，彷彿也像點亮一幅好運畫作那樣讓人心情愉快啊！

黛珂與荷蘭藝術家創造幸福感蜜粉

DECORTE永恆祈願蜜粉（幻夜女神）18G X2個（蕊心）SPF15／PA++NT$7,800



知名的荷蘭設計師馬歇爾汪達與黛珂打自2011年就開始不間斷合作，他所創作的圖騰通常都蘊含著幸福美好的寓意，設計作品也往往出人意表，藝術界更視他為「具有給人幸福感能量」的鬼才設計師。身為當代重要的藝術家，思考美妝品設計的視野天馬行空，他曾經將蜜粉設計成搖鈴和懷錶模樣！

今年第九代之作的主題是幻夜女神，以天界及女神為概念，打開粉餅瞬間，彷彿正被女神照耀般出澄淨透亮的肌膚！我自己收藏了好幾年他的作品，真的沒有一個捨得打開用過，因為不只是不想破壞宛如藝術品的包裝，更想要一直保持雷射雕刻的完美蕊心啊～

肌膚之鑰 年度貴婦級限量彩盤

肌膚之鑰 和服之夢限量蜜粉餅，NT$3,200



身為皇室御用品牌的不凡出身，肌膚之鑰與藝術的連結相當緊密，也很積極從全球找到具有話題又有重量的藝術家聯名合作，限量的藝術家系列通常是出現在聖誕節期間，往往一推出就被貴婦們搶先預購掃光光，整個系列盒身都有脫俗的美感圖樣在上頭，因此每此拿出來補妝都會覺得與眾不同！

今年肌膚之鑰與集結京都頂尖和服工匠藝術組織合作，以其最著名「摺型友禪」的模板染色手技，獨家打造專屬於肌膚之鑰和服之夢系列的圖騰，此外，每個產品的包裝都隱藏著一幅由日本藝術家―大竹彩奈創作的和服美人繪。

對她而言，美人繪為細膩刻畫女性內外之美的最佳代表之作。因季節更迭舞出情感的流露，捕捉每位女性內心的深藏的和服之夢，因此每一個粉盒就如同一幅幅潛藏日式古典魂的心動作品啊！

雪花秀 以彩妝向藝術致敬

Sulwhasoo花釉彩妍盒—2019限量版9g／NT$5,380



身為韓國貴婦級品牌，雪花秀連續17年攜手韓國傳統工藝巨擘或藝術家，融合韓國頂級傳統工藝與當代美學，將傳統文化轉化為當代藝術，為即將被人們遺忘的傳統工藝賦予新生命，推出節慶限量彩妝系列，向精緻藝術致敬。

凡收到一個雪花秀的國寶設計包裝，彷彿就擁有一件具有國寶靈魂的佳作，且雪花秀除了讓這些國寶藝術家們設計包裝，甚至都會為它們推出藝術展，將這份藝術美妝的合作延伸至日常。

雪花秀今年邀請韓國勞動部列為韓國巨匠七寶搪瓷工藝大師Noh yong sook，以皇室畫作題材「岩石牡丹圖Seokmorando」為靈感，象徵財富與長壽，透過數十道繁複工序，製作璀璨華麗的七寶搪瓷，打造2019節慶限量彩妝系列。七寶搪瓷的作工繁複細膩，從釉料的揀選與磨製，到上釉的厚薄度，都需仰賴匠師們精煉的手工技術。雪花秀將其概念運用在今年的氣墊蜜粉餅與腮紅，從外包裝到盒身無一不完美精緻，非常捨不得使用！

Aesop 每年必須收藏的藝術禮盒

Aesop 繆思與神話全系列禮盒NT$1,700～$5,300

本身就是一名藝術狂熱者的Aesop創辦人丹尼斯，光是店內空間都設計得如藝廊般，讓購買保養品的人擁有如朝聖般的購買經驗，每年所推出的限量包裝更是一年中最精彩可期的藝術作品。

今年AESOP合作的對象是紐約藝術家喬瓦尼 ·加西亞-費內奇（Giovanni Garcia-Fenech），設計的原創繆思插畫，分別代表音樂、舞蹈、歷史、喜劇和史詩，這五大主題靈感其實是來自宙斯的五位跟掌管藝術方面有關的子女，其中的保養品還隱約搭配每位神祉的意義，讓人每一盒都想要珍藏，一盒都不能放過阿！

FANCL 無添加，就愛添加藝術梗

FANCLｘLeo Lionni MCO 速淨卸粧液 聯名禮盒組，NT$830

繼今年四月與知名日本女攝影師蜷川實花合作限量版的清潔系列包裝後，今年聖誕節 FANCL 則是找到了榮獲美國最具權威的兒童繪本獎-凱迪克獎的荷蘭藝術家 Leo Lionni，他描繪過 40 本童書作品，是當代知名的繪本創者，芳珂認為他的畫作療癒力量和品牌潔顏系列想要傳達的意念一致，因此希望藉由這樣的能量，讓人在享受「0 防腐劑」潔膚體驗的同時，身心也同時因內容物和可愛的圖案同步被療癒了!

RMK 最愛童心畫家

RMK藝術家玩色組NT$3,300／RMK藝術家底粧組NT$3,100

今年聖誕節RMK的限量聖誕包裝是與曾經合作過的西班牙藝術IDOIAMONTERO再次攜手，他為聖誕節繪製了一只會做夢的小兔子，善於童趣夢幻畫風的她，認為兔子代表愛麗絲夢遊仙境裡那隻帶領著愛麗絲勇敢冒險的象徵，除了彩妝盒上有很夢幻甜美的手繪畫風，RMK同時設計了同系列的化妝包，十分貼心地考慮到夢幻感實用性和收藏價值三贏！

TEXT／BY LEAH LEE PHOTO／INSTAGRAM、SK-II、肌膚之鑰、DIPTYQUE、黛珂、Sulwhasoo、AESOP、FANCL、RMK

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