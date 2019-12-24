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郭雪芙傳授冬天顯瘦穿搭秘訣　三款禦寒單品，女生衣櫃必備

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▲郭雪芙 。（圖／翻攝自IG@aohsuehfu）

在IG上擁有高人氣的女星郭雪芙日前現身BOSS微風南山店開幕活動，和我們分享女明星的秋冬穿搭，時常飛到世界各地工作的他，前陣子更是飛到高緯度的俄羅斯拍攝，因此對於秋冬的禦寒穿搭，郭雪芙也是很有自己的一套！跟ELLE 一起來看看，怎麼穿得時髦又保暖而且不發胖的穿搭秘訣。

郭雪芙的暖心問候

ELLE當天陪郭雪芙逛BOSS，在這個冷冷的天氣，她也不忘給讀著們一個暖心的問侯，是不是很可愛呢～

郭雪芙保暖必備單品大公開

ELLE：秋冬保暖穿搭必備三個單品是？

郭雪芙：大衣、圍巾、手套。手套之前沒有想過會是秋冬必備的東西，只是剛好最近有到俄羅斯拍攝，那裡非常冷，手會凍到沒辦法拿東西，所以才發現手套在冬天其實是很重要的。

郭雪芙秋冬穿搭秘訣1：發熱衣+層次穿搭

郭雪芙：秋冬大多是一層一層的穿，我覺得裡面的毛衣不要太厚重，然後除了大家最直接看到的大衣跟圍巾，搭配在裡面的發熱衣也很重要。

羽絨衣別再只穿黑色的了！黑色雖然顯瘦，但相信穿久了還是會膩，今年秋冬跟雪芙一起嘗試看看其他色系的羽絨衣，讓秋冬的穿搭繽紛、亮眼一點，裡面搭配郭雪芙力推的貼身發熱衣就可以避免顯得臃腫囉。

秋冬穿搭秘訣2：色塊搭配不能少

郭雪芙：第二點就是穿搭的色塊，想要在大衣裡搭配什麼顏色的衣服，也是秋冬穿搭很重要的一件事。

毛帽也是冬天的穿搭好朋友，一戴上立馬減齡，讓妳輕鬆就能有俏皮年輕的感覺，今年超火紅的聖誕紅配色尤其可愛！如果不喜歡身上穿太多顏色，從配件下手也是一個選擇

秋冬穿搭秘訣3：牛仔褲一定要有彈性

郭雪芙：第三點是有彈性的牛仔褲，因為如果太冷的話，裡面就可以再多穿一件。

雪芙這個秘訣實在太受用了！秋冬常常穿太多或是穿著羽絨衣的話，上半身會顯得稍微臃腫，因此下半身就會想搭配緊身牛仔褲顯瘦，但又害怕單穿會太冷，這時一件彈性很好的牛仔褲就顯得超重要的～裡面還能穿發熱褲，讓妳的造型保暖又好看。

雖然素色的毛衣跟針織衫很百搭，但有時候像雪芙身上這種佈滿圖案與印花的毛衣反而更顯時髦，大衣跟褲子建議搭配樸素的款式，讓花俏的上衣成為穿搭主角。而除了上述秋冬必備的圍巾、大衣、手套，雪芙的日常穿搭還喜歡透過帽子來搭配造型，頭上的毛呢報童帽秋冬感十足，也頗能為整體增添一分知性的氣質

風格多變的郭雪芙也很喜愛舒服休閒的運動風穿搭，以大學T搭配運動長褲約球鞋，外面罩一件保暖的厚外套，展現女孩的帥氣街頭感。

TEXT／BY AFRA DING 與 KARLIE SU　PHOTO／INSTAGRAM@AOHSUEHFU

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, 郭雪芙, 穿搭, 顯瘦, 羽絨衣
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